Хіт новорічного столу: рецепт салату з печінкою та карамелізованими апельсинами

Апельсини в карамелі надають салату особливого кисло-солодкого смаку. Такий салат обов'язково знайде своїх шанувальників, оскільки виходить дуже смачним.

Салат із печінкою та карамелізованими апельсинами стане справжньою окрасою святкового столу в новорічну ніч. Він не тільки має гарний вигляд, а й дуже смачний. Як його приготувати, розповіла і показала авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Салат із печінкою та карамелізованими апельсинами (4 порції):

Інгредієнти:

печінка куряча — 350-400 г;

олія — 2 ст. л;

спеції: сіль, перець — за смаком;

рослинна олія — 1 ст. л;

цукор — 2 ч. л;

апельсин — 2 шт;

рукола — 75 г;

огірок свіжий — 1 шт;

помідори-чері — 250 г;

Для заправки:

мед — 8 ч. л;

олія (нерафінована) — 1-2 ст. л;

гірчиця французька — 4 ч. л.

Спосіб приготування:

Печінку помити, почистити та порізати на шматочки. Розігріти сковорідку з рослинною олією. Викласти печінку. На великому вогні підсмажити її з двох боків. Додати спеції. Долити трохи води, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин, після чого прибрати кришку, додати олію і потримати, помішуючи, ще кілька хвилин.

Розігріти сковороду. Рівномірно розподілити цукор і викласти часточки апельсина. Підсмажити з двох боків до золотистої скоринки.

Для заправки викласти в миску мед, додати олію, перемішати до однорідності. Додати французьку гірчицю і знову перемішати.

Збираємо салат. На тарілку викладаємо руколу, шматочки печінки. Далі — шматочки огірка, половинки чері та апельсинові дольки. Полити все заправкою, яку готуємо, змішавши всі інгредієнти.

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