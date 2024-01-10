Ситна печеня з м'ясом і капустою: рецепт ароматної італійської касули

Кассула — традиційна зимова страва міланської кухні. Приготувати її дуже просто.

Кассула — одна з найхарактерніших страв міланської та ломбардської кухні, ситне зимове рагу, приготоване зі свинини та капусти.

Спочатку це була страва бідних селян, тому готують її також зі свинячих ніжок, реберець і додають ковбаски з фаршу. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Рецепт касули нескладний, хоча процес трохи трудомісткий. Фактично, інгредієнти необхідно готувати окремо, використовуючи різні способи приготування, а потім об'єднувати їх у каструлі та доводити до готовності.

Важлива порада: приготуйте касулу заздалегідь, дайте їй охолонути і потримайте в холодильнику не менше 8 годин, а потім подавайте після розігріву.

Кассула

Інгредієнти:

400 г свинячих реберець;

1 кг капусти;

150 г моркви;

150 г цибулі;

100 г селери;

50 г томатної пасти;

20 г вершкового масла;

1 гілочка розмарину;

1/2 л овочевого бульйону;

1 дл червоного вина;

оливкова олія, сіль, перець.

Щоб приготувати кассулу, обсмажте реберця на сковорідці протягом кількох хвилин із невеликою кількістю олії та розмарину.

Качан капусти очистіть, видаліть качан і наріжте. У великій каструлі приготуйте основу з дрібно нарізаних селери, моркви та цибулі, дайте овочам підрум'янитися з олією та невеликою кількістю томатної пасти.

Після додайте шматочки свинини, перемішайте, а потім додайте реберця. Можна додати копчені ковбаски для аромату. Добре перемішайте і додайте вино.

Коли алкоголь випарується, додайте капусту і залийте половиною овочевого бульйону. Зменшіть вогонь і готуйте, накривши каструлю приблизно півтори години. Під час варіння додавайте потроху бульйон, якщо рідина занадто швидко випаровується.

Лише наприкінці приготування додайте сіль і свіжомелений перець. Касула буде готова, коли все м'ясо буде готове.

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