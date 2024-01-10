Ситна печеня з м'ясом і капустою: рецепт ароматної італійської касули
Кассула — традиційна зимова страва міланської кухні. Приготувати її дуже просто.
Кассула — одна з найхарактерніших страв міланської та ломбардської кухні, ситне зимове рагу, приготоване зі свинини та капусти.
Спочатку це була страва бідних селян, тому готують її також зі свинячих ніжок, реберець і додають ковбаски з фаршу. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.
Рецепт касули нескладний, хоча процес трохи трудомісткий. Фактично, інгредієнти необхідно готувати окремо, використовуючи різні способи приготування, а потім об'єднувати їх у каструлі та доводити до готовності.
Важлива порада: приготуйте касулу заздалегідь, дайте їй охолонути і потримайте в холодильнику не менше 8 годин, а потім подавайте після розігріву.
Кассула
Інгредієнти:
- 400 г свинячих реберець;
- 1 кг капусти;
- 150 г моркви;
- 150 г цибулі;
- 100 г селери;
- 50 г томатної пасти;
- 20 г вершкового масла;
- 1 гілочка розмарину;
- 1/2 л овочевого бульйону;
- 1 дл червоного вина;
- оливкова олія, сіль, перець.
Щоб приготувати кассулу, обсмажте реберця на сковорідці протягом кількох хвилин із невеликою кількістю олії та розмарину.
Качан капусти очистіть, видаліть качан і наріжте. У великій каструлі приготуйте основу з дрібно нарізаних селери, моркви та цибулі, дайте овочам підрум'янитися з олією та невеликою кількістю томатної пасти.
Після додайте шматочки свинини, перемішайте, а потім додайте реберця. Можна додати копчені ковбаски для аромату. Добре перемішайте і додайте вино.
Коли алкоголь випарується, додайте капусту і залийте половиною овочевого бульйону. Зменшіть вогонь і готуйте, накривши каструлю приблизно півтори години. Під час варіння додавайте потроху бульйон, якщо рідина занадто швидко випаровується.
Лише наприкінці приготування додайте сіль і свіжомелений перець. Касула буде готова, коли все м'ясо буде готове.
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