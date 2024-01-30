Мармурове печиво: рецепт дуже оригінальної випічки

М'яке та ніжне печиво має незвично красивий вигляд. Воно ідеально підійде до чаю.

Не знаєте, чим порадувати і здивувати своїх ласунів? Тоді приготуйте для них червоне мармурове печиво, рецептом якого у себе в соцмережі поділилася кулінарна блогерка Таті Чуднова. Незвичайний вигляд і неймовірний смак вам однозначно сподобаються.

Червоне мармурове печиво

Інгредієнти на 15 шт:

борошно — 220 г;

цукрова пудра — 170 г;

розпушувач — 10 г;

лимонний сік — 40 г;

яйце — 1 шт;

барвник (за бажанням);

лимонна цедра;

м'яке вершкове масло — 60 г;

цукрова пудра для обсипання — 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно і розпушувач змішати і просіяти через сито, додати цукрову пудру. Лимонний сік, яйце і барвник перемішати до однорідності, додати лимонну цедру, перемішати і перелити в суху масу. Додати м'яке масло і замісити тісто. Залишити його на годину в холодильнику.

Далі сформувати кульки, обваляти їх у цукровій пудрі, викласти на деко і випікати в духовці за 190 градусів 12-13 хвилин.

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