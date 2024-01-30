Фісташковий чізкейк із вишнею: рецепт ласощів, які тануть у роті

Поєднання сирно-фісташкової начинки та кисло-солодкого верхнього шару дають неймовірне поєднання смаку. Незважаючи на те, що з ним доведеться повозитися, результат того вартий.

Чізкейк — страва європейської та американської кухні, що являє собою твороговмісний десерт від сирної запіканки до суфле. Хоча цю страву і називають тортом або пирогом, чізкейк не бісквітний десерт: його основою найчастіше є товчене пісочне печиво. Пропонуємо вам приготувати фісташковий чізкейк за рецептом кулінарного блогу Юлії Симончук. Ніжна начинка з фісташками та кисло-солодка вишня.

Фісташковий чізкейк із вишнею

Інгредієнти:

Для основи

печиво пісочне — 280 г;

вершкове масло — 110 г.

Для начинки:

вершковий сир — 600 г;

вершки — 33% — 200 мл;

яйця — 3 шт;

цукрова пудра — 100-120 г;

крохмаль — 15 г;

фісташкова паста — 50 г.

Для вишневого шару:

вишні — 280 г;

цукор — 50 г;

крохмаль — 10 г;

вода — 30 мл.

Спосіб приготування:

Печиво перебити на крихту, додати розтоплене вершкове масло, перемішати і викласти в роз'ємну форму, дно якої застелене пергаментом. Сформувати бортики і дно, як показано на відео. Поставити форму на 30 хвилин у морозилку.

Далі необхідно приготувати сирну масу. Для цього всі інгредієнти відправити в чашу блендера, перемішати до однорідності. Якщо немає блендера, перемішайте добре ложкою.

Викласти сирну масу у форму і поставити її в попередньо розігріту до 180 градусів духовку спочатку на 20 хвилин, потім знизити температуру до 160 градусів і випікати ще 30-40 хвилин до стану, коли боки добре взялися, а серединка дещо "жива". Перед випіканням на дно духовки слід поставити деко з водою.

Готовий чізкейк залишити у вимкненій духовці з прочиненими дверцятами до повного охолодження, потім помістити в холодильник на 5-6 годин.

Далі потрібно приготувати вишневий шар. Усі інгредієнти скласти в каструлю, поставити на невеликий вогонь і варити до загустіння. Дати масі охолонути і викласти на чізкейк.

Поставити ще на 1-2 години в холодильник.

Читайте також:

Смачний холодний десерт: як приготувати банановий чізкейк

Поєднання двох десертів: готуємо солодку пахлаву-чизкейк

Чізкейк, але не зовсім: як приготувати дуже смачний закусочний торт