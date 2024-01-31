Закусочні рулети з язика з горіхами: рецепт неймовірно смачної страви

Щоб рулети мали ще апетитніший вигляд, викладайте їх на листя салату. Це дуже смачна закуска, яка не затримається на столі.

Салати з язика, заливний язик — хітові страви на будь-якому столі. Ми пропонуємо спробувати ще один рецепт і приготувати закусочні рулети з язика з горіхами за рецептом із блогу "Кулінарія". Вони дуже смачні і, напевно, сподобаються вам і вашим гостям.

Закусочні рулети з язика з горіхами

Інгредієнти:

язик яловичий або свинячий — 400 г;

печериці — 150 г;

сметана 10% — 100 г;

цибуля — 1 шт;

волоські горіхи — 2 ст. л;

часник — 3 зубчики;

перець чорний мелений, сіль.

Спосіб приготування:

Язик зварити до готовності в підсоленій воді, очистити від шкірки, порізати на тоненькі кружечки. Цибулю почистити, порізати дрібними кубиками, обсмажити на олії до готовності. Гриби нарізати тонкими пластинками, покласти до цибулі. Смажити, поки рідина не випарується. Посипати перцем, сіллю.

З'єднати подрібнені часник, горіхи та цибулю, обсмажену з грибами. Викласти масу на шматочки язика, сформувати рулетики. Покласти на деко, залити сметаною, відправити на 10 хвилин у духовку, за температури 180 градусів. Прикрасити горіхами.

Щоб рулети тримали форму, використовуйте дерев'яні зубочистки.

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