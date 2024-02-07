Млинці на пиві: рецепт дуже смачної страви

Млинці виходять ніжними і тануть у роті. Їх можна подавати з будь-якою добавкою: сметаною, медом, варенням, згущеним молоком.

Для приготування млинців використовують не тільки молоко, опару, кефір чи воду, а й пиво. Спробуйте приготувати цю страву зі згаданим інгредієнтом за рецептом із блогу "Кулінарна книга".

Млинці на пиві

Інгредієнти:

світле пиво — 500 мл;

борошно — 300 г;

яйця — 4 шт;

яєчні жовтки — 2 шт;

розтоплене вершкове масло — 60 г;

цукор — 100 г;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Усі сухі інгредієнти — борошно, цукор і сіль — змішати в глибокій мисці, потім додати яйця, все добре перемішати, і ввести жовтки, знову все перемішавши.

Влити пиво, масу перемішати, додати розтоплене вершкове масло, замісити однорідне тісто. Накрити його плівкою на 30 хвилин і дати йому "відпочити".

Сковорідку розігріти, змастити її вершковим маслом. Наливати тісто на сковорідку ополоником, розрівнявши його по всій поверхні. Кожен млинець смажити 2-3 хвилини, потім перевернути і смажити ще хвилину.

Подавати млинці можна з медом, згущеним молоком, сметаною.

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