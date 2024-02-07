Млинці на пиві: рецепт дуже смачної страви
Млинці виходять ніжними і тануть у роті. Їх можна подавати з будь-якою добавкою: сметаною, медом, варенням, згущеним молоком.
Для приготування млинців використовують не тільки молоко, опару, кефір чи воду, а й пиво. Спробуйте приготувати цю страву зі згаданим інгредієнтом за рецептом із блогу "Кулінарна книга".
Млинці на пиві
Інгредієнти:
- світле пиво — 500 мл;
- борошно — 300 г;
- яйця — 4 шт;
- яєчні жовтки — 2 шт;
- розтоплене вершкове масло — 60 г;
- цукор — 100 г;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Усі сухі інгредієнти — борошно, цукор і сіль — змішати в глибокій мисці, потім додати яйця, все добре перемішати, і ввести жовтки, знову все перемішавши.
Влити пиво, масу перемішати, додати розтоплене вершкове масло, замісити однорідне тісто. Накрити його плівкою на 30 хвилин і дати йому "відпочити".
Сковорідку розігріти, змастити її вершковим маслом. Наливати тісто на сковорідку ополоником, розрівнявши його по всій поверхні. Кожен млинець смажити 2-3 хвилини, потім перевернути і смажити ще хвилину.
Подавати млинці можна з медом, згущеним молоком, сметаною.
Читайте також:
Млинці з печінковою начинкою: ідеальний варіант для сніданку або ситного перекусу
Швидкі млинці на кукурудзяному крохмалі: простий рецепт смачної страви
Млинці з "Нутеллою" і бананом: сніданок, про який мріє кожен