Слойки з вишнею: простий рецепт десерту до чаю (відео)

Для приготування слойок можна брати покупне готове тісто. Це суттєво заощадить ваш час.

Любителям випічки припадуть до душі слойки з вишнею. Ароматні, смачні та солодкі вони піднімуть настрій навіть у найпохмуріший день. Як їх приготувати, розповіла авторка блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Слойки з вишнею.

Інгредієнти:

листкове тісто — 500 г;

вишня — 150 г;

цукор — 40 г;

крохмаль — 8 г;

вода — 25 мл;

яйце — 1 шт;

цукрова пудра.

Спосіб приготування:

Листкове тісто розморозити згідно з інструкцією.

Вишні без кісточки викласти в каструлю з товстим дном, додати цукор і, помішуючи, довести до кипіння. Додати розведений у воді крохмаль, зменшити вогонь і, помішуючи, варити до загустіння. Дати охолонути до кімнатної температури.

На робочу поверхню викласти тісто і злегка розкачати його. Розрізати на вісім квадратів, на половині кожного квадрата зробити надрізи, на іншу половину викласти начинку. Краї змастити збитим яйцем і зліпити їх.

Викласти майбутні слойки на застелене пергаментом деко, змастити збитим яйцем і випікати в заздалегідь розігрітій до190 градусів духовці приблизно 25 хвилин до готовності та золотистості. Дати охолонути і посипати за бажанням цукровою пудрою.

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