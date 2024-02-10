Як приготувати печиво без борошна: італійський рецепт

В основі італійського печива без борошна всього три головних інгредієнти — мигдаль, цукор і білок.

Печиво без борошна, масла і молока цілком реально приготувати в домашніх умовах. За смаком воно злегка нагадує відомий французький десерт макаронс, а урізноманітнити таке печиво можна добавками цедри, лимонного соку, мигдалю тощо. Головне — в основі цього печива всього три складові: мигдаль, цукор і білок.

Інгредієнти на 1 яйце:

1 білок великого яйця (краще 30 г);

1 ч. л. лікеру "Амаретто";

дрібка солі;

85 г мигдалевого борошна

50 г цукру;

цукрова пудра для обвалювання.

Добавки на 1 білок —

1 ст. л. какао;

мигдальний або ванільний екстракт;

1 ч. л. лимонного соку;

цедра за смаком.

Акуратно відокремте жовток від білка. Перелийте білок у зручну для збивання ємність, додайте дрібку солі. Збивайте міксером або вінчиком до пишної маси.

Потім додайте лікер, який у принципі можна замінити кількома краплями мигдалевого або ванільного ароматизатора.

Також додайте мигдалеве борошно. Його можна або купити, або приготувати самостійно, змоловши з очищених горіхів мигдалю з додаванням цукру.

Фото: pixabay.com

Опісля додайте в тісто цукор. У класичному рецепті цукру має бути стільки ж, скільки й мигдалевого борошна. Однак можна брати цукру й менше — близько 55-60 грамів.

Гарненько перемішайте всі інгредієнти. Тісто має вийти пастоподібним і однорідним, трохи липким.

Деко застеліть папером для випічки. Зверху папір злегка змастіть вершковим маслом. За допомогою столових ложок або маленької ложки для морозива сформуйте невеликі кульки. Кожну заготовку печива гарненько обваляйте в цукровій пудрі.

Викладіть заготовки печива на деко на невеликій відстані одна від одної. Печиво можна залишити як є або злегка прим'яти для красивих тріщинок. Випікайте печиво в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15-20 хвилин.

Можна, крім того, взявши за основу цей рецепт, додати до нього лимонний сік, цедру і ваніль. Вийде лимонне печиво — теж дуже смачно. А для шоколадного печива варто змішати мигдалеве борошно з цукром і столовою ложкою несолодкого какао-порошку.

Зберігати таке печиво краще в контейнері під закритою кришкою, щоб воно не висохло.

Фото: pixabay.com

Читайте також:

Пісочне печиво з горіхами та цедрою лимона: рецепт ароматної випічки

Вівсяне печиво з журавлиною: простий рецепт ароматної випічки

Печиво з мигдальними пластівцями: рецепт ароматної та простої випічки