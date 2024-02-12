Вишукано та смачно: рецепт салату "Королівський"
Цей салат неодмінно стане родзинкою святкового столу. Адже в ньому є все для ідеального смаку.
Салат "Королівський" неодмінно вам сподобається. Його можна готувати як на свята, так і просто на вечерю. А скоро День усіх закоханих, 14 лютого, тож можна приготувати його, щоб відсвяткувати цей особливий день. В оригіналі використовується яловичий язик. Але якщо не хочете його готувати, або просто не любите, можна замінити його відвареною яловичиною або телятиною. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком ann_kiper.
Салат "Королівський"
Інгредієнти:
- 1 яловичий язик;
- 1 фіолетова цибулина;
- 5 картоплин;
- 4 солоних, або маринованих огірки;
- 2 буряки;
- майонез;
- сіль.
Якщо все ж готуєте салат з язиком, спочатку відваріть його. Язик заливаємо холодною водою, доводимо до кипіння, солимо. Варимо на маленькому вогні 2,5-3 години. Виймаємо язик з каструлі та охолоджуємо.
Буряк та картоплю відварюємо до готовності та залишаємо охолонути. Буряк можна запекти у фользі в духовці.
Цибулю дрібно нарізаємо та маринуємо: вичавіть сік четвертини лимона, додайте трохи гарячої води, дрібку солі та чайна ложечка цукру. Заливаємо цією сумішшю цибулю та залишаємо на 20 хвилин, потім зливаємо маринад.
Відварний язик і солоні огірки нарізаємо кубиками. Картоплю та буряк чистимо та натираємо на крупній тертці.
А тепер збираємо салат. Спочатку викладаємо язик, на нього цибулю і додаємо сіточку майонезу. На цибулю викладаємо картоплю, і знову майонез. Наступний шар — огірки, трохи майонезу, і останнім шаром викладаємо буряк. Зверху змащуємо майонезом та прикрашаємо зеленню.
Салат готовий — тепер його можна подавати до столу.
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