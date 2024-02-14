Смачний і хрусткий: рецепт данського салату з капусти

Цей салат данці зазвичай готують на Різдво. Але він чудово підійде, щоб урізноманітнити зимове меню.

Цей смачний хрусткий салат часто готують у Данії. Зазвичай — на Різдво. Цей салат із червоної капусти і яблук з пікантною заправкою чудово підходить для зимового меню, коли овочі в супермаркеті виявляються не такими смачними, як улітку. Рецептом поділилися на сайті Marie Claire.

Данський салат із капусти

Інгредієнти:

1 невеликий качан червоної капусти;

2 маленьких яблука;

1 жменю волоських горіхів;

1 невеликий пучок кучерявої петрушки;

5 столових ложок оливкової олії;

4 столові ложки яблучного оцту або білого бальзамічного оцту;

2 столові ложки рідкого меду.

Видаліть верхні листочки капусти. Решту качана наріжте якомога тонше. Яблука очистіть і наріжте скибочками або кубиками.

У великій мисці змішайте капусту, яблука і злегка нарізані волоські горіхи.

Приготуйте соус (заправку) вінегрет з оливкової олії, оцту та меду. Можна збити всі інгредієнти вінчиком, а можна влити їх у банку і добре потрясти, як шейкер.

Заправте овочі соусом і перемішайте. Салат готовий.

Щоб отримати ще більш зимовий смак, замініть у цьому рецепті яблука апельсинами.

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