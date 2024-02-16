Ситний і смачний: рецепт салату з ковбасою та огірками
Цей салат із ковбасою, огірком і яйцями чимось нагадує всіма улюблений Олів'є. Але пікантності йому надають копченості.
Салат із варено-копченою ковбасою, яйцями та майонезом схожий на будь-який інший зимовий салат: калорійний і смачний. Він чимось нагадує популярний Олів'є, але в ньому менше інгредієнтів. Утім, ви завжди можете доповнити його на свій смак, додавши кукурудзу, горошок, ріпчасту цибулю або тертий сир. Продукти можна нарізати, як соломкою, так і кубиками. Як приготувати смачний салат, розповіли на сайті Gastronom.
Салат із ковбасою
Інгредієнти:
- три яйця — 3 шт;
- варено-копчена ковбаса — 250 г;
- свіжий огірок;
- петрушка, кріп, зелена цибуля, часник, майонез, сіль.
Зваріть яйця круто. Варіть не більше 10 хвилин, інакше жовток посіріє. Кладіть яйця в холодну воду і вже потім доводьте до кипіння. Охолодіть і очистіть.
Копчено-варену ковбасу наріжте спочатку тонкими кружечками, потім — соломкою.
Огірок вимийте та наріжте соломкою. Огірки можна не чистити.
Петрушку, кріп і зелену цибулю вимийте та дрібно наріжте. Перекладіть у миску з ковбасою та огірками. Яйця натріть на крупній тертці. Також додайте до решти інгредієнтів.
Часник очистіть і пропустіть через прес. З'єднайте з майонезом. Посоліть і поперчіть. Перемішайте та заправте соусом салат.
Якщо вам не подобається смак часнику, його можна в салат не додавати.
Якщо цей салат вам здається занадто калорійним, то приготуйте соковитий і хрусткий салат із капусти. Ця страва дуже популярна в Данії.