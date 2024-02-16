Зі смачною заправкою: як приготувати салат Цезар за класичним рецептом

Популярний салат придумали у США. І з часом до нього стали додавати інші інгредієнти на кшталт курки й анчоусів.

Зараз салат Цезар дуже популярний. І багато хто думає, що це італійська страва. У цьому є частка правди: придумав його в 1920-ті американець італійського походження Цезар Кардіні. У натерту часником ємність він помістив салатне листя, крутони і яйця. Усе це Кардіні посипав тертим пармезаном і скропив лимонним соком, оливковою олією і вустерським соусом. Пізніше в рецепт салату Цезар стали додавати анчоуси, курку, бекон, або зовсім готувати його з капустою кейл, або з рибою. Але в будь-якому разі виходить смачно.

Рецептом салату Цезар і способом приготування смачної заправки поділилися на сайті Once Upon A Chef.

Салат Цезар

Інгредієнти:

салат романо — 2 качани (400 г);

тертий сир пармезан — 2 ст. л.;

бекон — 6 смужок;

яйця, зварені круто — 2 шт.

Для крутонів:

хліб білий або багет — 200 г;

часник — 2 зубчики;

сіль;

олія рослинна;

орегано сухий.

Для соусу:

жовтки варені — 2 шт.

гірчиця діжонська — 2 ч. л.

олія оливкова — 6 ст. л.

соус вустерський;

лимонний сік;

білий винний оцет — 1 ч. л.;

сіль;

перець чорний свіжомелений;

1 зубчик часнику.

Спочатку приготуйте грінки, або крутони. Білий хліб без скоринки, краще багет, наріжте кубиками. Підсушіть у розігрітій до 180°С духовці протягом 5-10 хв. У процесі підсушування грінки треба кілька разів перевернути на деку.

Розчавіть часник і розітріть його з сіллю, додайте олію і прогрійте на невеликому вогні кілька хвилин.

Додайте грінки і, перемішуючи, обсмажте кілька хвилин. Можете посипати орегано. Обсмажте бекон, нарізаний дрібно, яйця поріжте на чотири частини.

Приготуйте соус: розітріть жовтки з гірчицею, додайте маслинову олію, вустерський соус, лимонний сік і оцет, приправте сіллю, перцем і подрібненим часником і збийте.

Листя салату помийте, обсушіть і порвіть руками.

Зберіть салат: викладіть у тарілку листя салату та бекон, полийте соусом і перемішайте. Викладіть зверху яйця і грінки, посипте сиром і подавайте.

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