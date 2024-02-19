Куряче м'ясо у вершково-гірчичному соусі: рецепт ідеального доповнення до гарніру

Для приготування страви краще брати філе стегна. У нього більш насичений смак, ніж у білого м'яса.

Якщо у вас у холодильнику знайшлося пів кілограма курячого філе або курячих стегенець, ви можете приготувати неймовірно смачну страву й потішити себе та близьких смачним доповненням, наприклад, до вечері. Рекомендуємо вам новий рецепт від кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка поділилася своїм способом приготування курочки у вершково-гірчичному соусі. Таке м'ясо будь-який гарнір зробить справжнім хітом.

Курка у вершково-гірчичному соусі

Інгредієнти:

куряче філе стегна/стегно — 400-500 г;

вершки 15-20% — 200 мл;

вода — 150 мл;

гірчиця — 1 сл. л;

часник — 2-4 зубчики;

сіль, перець, лавровий лист — за смаком;

зелень.

Спосіб приготування:

Стегно або філе стегна помити, обсушити і за потреби розрізати на дві частини. Обваляти кожну з них у борошні та посмажити на олії, поки м'ясо підрум'яниться, після чого вийняти зі сковорідки.

У цю ж сковорідку додати пропущений через прес часник і злегка обсмажити, потім влити вершки, змішані з водою і гірчицею, посолити, поперчити, покласти лавровий лист. Туди ж знову відправити шматки м'яса, накрити кришкою і тушкувати до готовності. Під час подачі посипати зеленню.

Соус зі сковороди можна використовувати як підливу.

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