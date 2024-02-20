Пісні голубці за старовинним буковинським рецептом: як приготувати смачну страву

Зазвичай такі голубці готують на Святвечір. Але ніхто не забороняє приготувати ці смачну страву і просто так.

Рецептів голубців дуже багато. Їх готують з м'ясом, грибами, перловою крупою та навіть готують ліниві голубці, коли не треба загортати начинку у листи капусти. Цей рецепт голубців опублікували на сайті Gospodynka.

Готувати голубці по-буковинські дуже просто. І виходять вони надзвичайно смачними.

Голубці по-буковинські

Інгредієнти:

250 грамів рису + гаряча вода для запарювання;

листя капусти;

олія 100 мл;

дві цибулини;

томатна паста 2 ст. л.;

дві морквини;

гаряча вода 250 мл;

сіль, перець мелений чорний (за бажанням можна додати червону паприку);

заморожена зелень (кріп, петрушка, червоний перець).

Залийте рис гарячою водою, та накрийте кришкою. Нехай постоїть годину. Потім промийте його холодною водою.

Обсмажте на олії дрібно порізану цибулю, поки вона не стане прозорою.

Натріть на терці моркву та додайте до цибулі. Обсмажте ще кілька хвилин. Посоліть, додайте томатну пасту та перемішайте.

Долийте гарячу воду, щоб повністю покрити усі інгредієнти у сковорідці. Ретельно перемішайте та дайте закипіти.

Перекладіть рис у тарілку, додайте заморожену зелень та перемішайте. Поперчіть, можна додати трохи паприки. Додайте половину заправки, сіль та перемішайте.

Листя капусти обдайте окропом, загорніть начинку у капустяні листи та ретельно скрутіть.

Кладіть на дно каструлі листя капусти. Викладайте голубці до половини каструлі, тоді додайте ще половину зажарки. Поверх викладайте решту голубців.

На верх викладайте решту зажарки. Посоліть. Та ставте на вогонь. Дайте закипіти, потім зменште вогонь та готуйте до готовності. На це піде хвилин 40.

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