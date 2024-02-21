Домашні котлети в тісті: рецепт смачного перекусу

Котлети в тісті раніше часто продавали в кафе та кулінаріях. Але краще приготувати їх самостійно.

Якщо вам подобались ці смачні котлетки в тісті з кулінарії, то спробуйте приготувати їх самостійно. Це зручний перекус, який можна взяти з собою на роботу, чи на пікнік. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Котлета в тісті

Інгредієнти для котлет:

молоко – 120 мл;

батон – 3 скибочки;

м'ясний фарш – 800 г;

цибуля;

одне яйце;

перець чорний мелений, сіль.

Для тіста:

молоко тепле – 500 мл;

борошно – 700 г;

дріжджі сухі – 11 гр. (або 35-40 гр. пресованих);

сіль – 1 ч. л.;

цукор – 2 ст. л.;

олія рослинна – 3 ст. л.

Для змащування:

яєчний жовток – 1 шт.;

молоко – 1 ст. л.

Батон або будь-який інший білий хліб наріжте шматочками і замочіть у молоці. Змішайте у мисці м'ясний фарш, подрібнену цибулю, подрібнений у блендері замочений у молоці і злегка віджатий хліб. Посоліть фарш за смаком, додайте спеції та яйце. Перемішайте і відбийте об стіл, що фарш став більш однорідним. Можна додати ще подрібнений часник, якщо любите його аромат у котлетах.

Обсмажте котлети з двох боків на рослинній олії. Доводити котлети до готовності не потрібно.

Викладіть котлети на паперові рушники, щоб позбутись зайвого жиру.

І готуйте тісто. У миску насипте приблизно 500 грамів просіяного борошна. Додайте сухі дріжджі і перемішайте. Звісно, можна взяти й пресовані дріжджі, але тоді їх потрібно розчинити в теплому молоці. Додайте до борошна з дріжджами сіль, цукор і олію. Замісіть тісто.

Поступово вливайте тепле молоко і замісіть м’яке тісто, підсипаючи решту борошна. Наприкінці замісу просто змастіть руки олією., щоб не сипати занадто борошна.

Готове тісто викладіть в змащену олією миску, накрийте рушником і залиште в теплому місці для підйому на 40-50 хвилин.

Тісто має збільшитися у два рази.

Потім відрізайте від тіста шматочки і розкачуйте завтовшки 6-7 мм так, щоб пласт тіста вийшов овальним. На один край викладіть остиглу котлету і загорніть в булочку.

Викладіть підготовлені котлети в тісті на змащене олією деко і дайте постояти ще хвилин 15. Потім змастіть булочки сумішшю яєчного жовтка і молока.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці на 25-30 хвилин. Коли булочки красиво підрум’яняться – значить, готові. Зверху гарячі булочки можна змастити розтопленим вершковим маслом – тоді вони стануть м’якшими та ще апетитнішими.

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