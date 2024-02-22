Яловичі реберця з яблуками на сковороді: рецепт дивовижної страви

Реберця виходять дуже ніжними і м'якими, а м'ясо буквально тане в роті.

Нежирна яловичина корисна для серцево-судинної, травної та нервової систем, зміцнює суглоби, кістки та м'язи, підвищує імунітет, що особливо важливо в зимовий період з його непередбачуваною погодою. Тому включати це м'ясо в меню просто необхідно, і сьогодні ми пропонуємо приготувати його за рецептом одеського кулінарного блогера Валерія Пономаря. Яловичі реберця з яблуками на сковорідці навіть звичайнісінький обід перетворять на свято смаку.

Яловичі ребра з яблуками на сковороді

Інгредієнти:

яловичі ребра — 1 кг;

цибуля — 2 шт;

стебло селери — 1 шт;

гострий перець — 1 шт;

яблуко голден — 2 шт;

часник — 3 зубчики;

чебрець — 3 гілочки;

лавровий лист — 2 шт;

сіль і перець — за смаком;

мед — 1 ст. л;

вода — 700 мл.

Спосіб приготування:

Ребра помити, нарізати, обсмажити на олії до рум'яного кольору з кожного боку. Потім у цій же пательні обсмажити цибулю, селеру і гострий перець до м'якості цибулі та злегка золотистого кольору

Додати всі інші інгредієнти, залити водою і томити на повільному вогні під кришкою дві години.

Через дві години перекласти реберця в окремий посуд, а всю іншу масу зі сковороди пропустити через сито, щоб отримати чистий бульйон. Повернути ребра з бульйоном назад у сковорідку і виварювати на максимальному вогні до стану соусу

Подавати в гарячому вигляді з гремолатою (петрушка, часник, цедра і сік лимона, оливкова олія) або зеленою цибулею.

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