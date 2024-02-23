Фаршировані печериці: топ 3 рецепти смачної та простої закуски

Із печериць виходить чудове частування. І їх дуже просто готувати.

Фаршировані гриби — проста, але яскрава закуска, яку дуже легко готувати. В основі завжди лежить один і той самий принцип: ніжку гриба витягують, змішують з відповідними інгредієнтами і наповнюють капелюшок, який потім запікають у духовці. Фокус зібрав найпростіші та найсмачніші способи приготування.

Фаршировані печериці з куркою

Інгредієнти:

шампіньйони — 10 штук;

ріпчаста цибуля;

куряче філе — 150 г;

біле вино — 20 мл;

твердий сир.

Візьміть печериці, капелюшок відокремте від ніжки. Цибулю дрібно наріжте. Куряче філе обсмажте до напівготовності та наріжте кубиками. Ніжки від грибів, цибулю та куряче філе подрібніть і обсмажте на соняшниковій олії. Влийте біле вино і випаруйте, посоліть і поперчіть за смаком. Посипте рубаною зеленню. Твердий сир натріть на дрібній тертці. Покладіть начинку в капелюшки грибів, посипте зверху сиром і запікайте в духовці приблизно 10 хвилин за температури 180 °C, щоб сир розплавився і вийшла хрустка сирна скоринка.

Фаршировані печериці з фундуком

Інгредієнти:

440 г молодого шпинату;

8 грибів;

60 г бринзи;

50 г фундука;

50 г черствого хліба.

Розігрійте духовку до 200°C. Видаліть ніжки грибів і дрібно наріжте. Порубайте горіхи. Розкришіть бринзу. Шпинат крупно наріжте. Черствий хліб подрібніть на крихти за допомогою блендера. Дрібно наріжте 1 зубчик часнику.

Капелюшки грибів змастіть оливковою олією і викладіть у форму. Помістіть на середній рівень духовки та запікайте протягом 15 хвилин.

У глибокій сковороді розігрійте оливкову олію. Викладіть ніжки грибів, фундук і часник та обсмажте. Додайте шпинат і бринзу, трохи посоліть, приправте перцем і перемішайте. Наповніть сумішшю капелюшки, посипте хлібними крихтами, збризніть оливковою олією і поверніть у духовку ще на 5-6 хвилин.

Печериці, фаршировані яйцями

Інгредієнти:

дуже великі печериці — 1,5 кг;

різна зелень (зелена цибуля, петрушка, кінза, кріп, шпинат, рукола) — 100 г;

часник — 3 зубчики;

яйця — 2-3 шт;

дрібно натертий твердий сир — 50 г;

хлібні крихти -7 ст. л.;

сіль.

У печериці відокремте ніжки. Вони тут не потрібні, тож використовуйте їх для іншої страви. На кожному капелюшку зробіть хрестоподібний надріз, посоліть зсередини.

Дуже дрібно наріжте зелень, подрібніть часник. Збийте яйця, додайте часник, зелень, тертий сир і 2 столові ложки хлібних крихт, посоліть і перемішайте.

Розкладіть отриману начинку по капелюшках, злегка притискаючи ложкою. Покладіть гриби у форму, накрийте фольгою і запікайте приблизно 15 хвилин.

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