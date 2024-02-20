Найсмачніші котлети із секретним інгредієнтом: як приготувати

Якщо любите котлети, то спробуйте приготувати їх за цим смачним рецептом. Вони виходять апетитні та дуже соковиті.

Related video

Котлети можна приготувати за багатьма рецептами. І у кожної господині точно є свій власний. До книжки рецептів можна додати ще один. Всього лише один інгредієнт: домашні сухарі, роблять ці котлети дуже смачними. Рецептом поділились на сайті Gospodynka.

Домашні котлети

Інгредієнти:

фарш – 1,5 кг;

цибуля – 3-4 шт;

часник – 4-5 зубчика;

панірувальні сухарі – 150 г;

вода – 300 мл;

сіль – 2 ч. л;

чорний перець – до свого смаку;

вершкове масло – 50 г.

Краще для котлет брати суміш яловичини та свинини. Додайте подрібнену у блендері цибулю та пропущений через прес часник.

Панірувальні сухарі можна взяти вже готові, а можна приготувати їх самостійно. Наріжте батон, покладіть на деко та висушіть у духовці, а потім подрібніть блендером.

150 грамів панірувальних сухарів залийте водою (приблизно 300 мл). Перемішайте та додайте сухарі до фаршу. Посоліть та поперчіть і перемішайте. Більше до фаршу нічого додавати не треба. Якщо він здається занадто щільним, можна додати трохи води.

Формуйте котлети. Частину можна заморозити. Інші обсмажте на сковороді на олії з двох боків на середньому вогні.

Потім візьміть форму для випічки, покладіть в неї котлети, зверху — вершкове масло, закрийте фольгою і поставте в духовку, розігріту до 160 градусів. І готуйте хвилин 40.

Такі смачні котлети найкраще смакують із картопляним пюре. Його приготувати просто: очистіть картоплю, залийте водою і варіть до готовності. Воду злийте, картоплю розімніть у пюре, додайте трошки вершкового масла та молока та перемішайте.

Читайте також:

Картопляне суфле: як приготувати просту та вишукану страву

Корисно і дуже смачно: рецепт сала в цибулевому маринаді

Ситно і смачно: рецепт лінивих котлет без смаження