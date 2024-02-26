Заварні тістечка: покроковий рецепт популярного десерту

Заварні тістечка — це класика. І приготувати їх не так важко, як здається.

Заварні тістечка можна купити в магазині. Але домашні точно вийдуть смачнішими. Вони виходять повітряними, хрусткими і з великою кількістю крему. До того ж основу, профітролі, можна спекти заздалегідь, що полегшує процес приготування. Як приготувати заварні тістечка, поділилися на сайті Cookpad.

Вироби із заварного тіста чудово поєднуються як із солодкими наповнювачами, так і з солоними: для закусок.

Головне, коли ви готуєтеся готувати заварні тістечка, варто зважати на кілька правил: потрібно вибрати якісне вершкове масло і хороші яйця.

Класичні заварні тістечка

Інгредієнти:

Для заварного тіста:

борошно — 120 г;

вершкове масло — 100 г;

питна вода — 125 мл;

молоко — 125 мл;

три яйця;

дрібка солі та дрібка цукру.

Для шоколадного крему:

гіркий шоколад (72%) — 200 г;

вершки жирністю 33% — 300 мл;

вершкове масло — 50 г;

цукрова пудра — 2 ст. л.

Для приготування заварного тіста у великому сотейнику нагрійте молоко і воду, додайте сіль, цукор і нарізане вершкове масло.

Доведіть до кипіння, всипте відразу все просіяне борошно. Швидко замішайте заварне тісто дерев'яною лопаткою. Зніміть з вогню й енергійно мішайте, щоб не було грудочок. Мішайте, поки тісто не буде відлипати від стінок.

Тісто злегка остудіть і вбийте в тісто яйця. Після кожного доданого яйця добре перемішуйте ложкою тісто. Після приготування покладіть заварне тісто в холодильник на 45 хвилин.

На деко, застелене пергаментом, майбутні профітролі можна викладати за допомогою кондитерського мішка або двома мокрими чайними ложками. Залишайте між ними відстань, тому що готові профітролі збільшуються в розмірі. Випікайте їх у розігрітій до 190°С духовці приблизно 20 хвилин до готовності.

І готуйте шоколадний крем.

Шоколад натріть на середній тертці в сотейник і розтопіть на гарячій водяній бані. Доведіть 230 мл вершків із цукровою пудрою майже до кипіння.

Додайте шоколад у вершки й інтенсивно перемішайте вінчиком, щоб вийшла маса однорідної консистенції. Дайте охолонути і приберіть у холодильник на 3 години. Дістаньте охолоджену шоколадну основу крему і залиште за кімнатної температури на 20 хвилин. М'яке масло збийте з рештою вершків. З'єднайте з шоколадною масою. Знову збийте.

Начиніть готові профітролі шоколадним кремом і залиште перед подачею на стіл у холодильнику на годину.

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