М'ясо по-французьки "Дипломат": як приготувати м'ясну запіканку
Цю ситну і просту страву, як вважається, колись готували для дипломатичних прийомів. Але скоріше за все — це народний рецепт.
Запечене м'ясо з картоплею, іноді ще називають "М'ясом по-французьки", "М'ясом по-капітанськи", або м'ясом "Дипломат". Але це смачна та ситна страва з м'ясом і картоплею. Буде смачно. Рецептом поділилися на сайті Koshachek.
В оригіналі використовується свиняча вирізка, але можна також використовувати телятину, філе курки або індички.
М'ясо "Дипломат"
Інгредієнти:
- свиняча вирізка 700 г;
- картопля 400 г;
- печериці 150 г;
- ріпчаста цибуля 120 г;
- часник 2 зубчики;
- твердий сир 120 г;
- вершкове масло 20 г;
- сіль і перець.
Для соусу бешамель:
- молоко 500 мл;
- вершкове масло 30 г;
- борошно 25 г;
- мелений мускатний горіх 3 г;
- сіль.
Спочатку приготуйте соус бешамель. Вершкове масло розтопіть на середньому вогні в сотейнику. Всипте борошно і, помішуючи вінчиком, швидко обсмажте на слабкому вогні до золотистого кольору.
Дуже обережно, постійно помішуючи, влийте тонкою цівкою молоко і доведіть до кипіння. Постійно помішуйте соус, щоб він не пригорів. Коли бешамель загусне, приправте мускатним горіхом і сіллю та зніміть із вогню.
Свинину наріжте тонкими скибочками. Викладіть на дошку і злегка відбийте. Цибулю та часник очистіть і дрібно наріжте. Картоплю почистіть і наріжте тонкими скибочками, як печериці.
Форму змастіть олією. Духовку нагрійте до 190-200 °C. Покладіть у форму шарами свинину, цибулю та часник. Трохи посоліть. Потім покладіть шар картоплі та грибів.
Сир натріть на крупній тертці та викладіть наступним шаром. Полийте соусом бешамель. Запікайте 45-60 хвилин, поки зверху не утвориться рум'яна скоринка.
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