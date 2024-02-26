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Їжа

М'ясо по-французьки "Дипломат": як приготувати м'ясну запіканку

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Фото: cookpad.com | М'ясо "Дипломат"

Цю ситну і просту страву, як вважається, колись готували для дипломатичних прийомів. Але скоріше за все — це народний рецепт.

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Запечене м'ясо з картоплею, іноді ще називають "М'ясом по-французьки", "М'ясом по-капітанськи", або м'ясом "Дипломат". Але це смачна та ситна страва з м'ясом і картоплею. Буде смачно. Рецептом поділилися на сайті Koshachek.

В оригіналі використовується свиняча вирізка, але можна також використовувати телятину, філе курки або індички.

М'ясо "Дипломат"

Інгредієнти:

  • свиняча вирізка 700 г;
  • картопля 400 г;
  • печериці 150 г;
  • ріпчаста цибуля 120 г;
  • часник 2 зубчики;
  • твердий сир 120 г;
  • вершкове масло 20 г;
  • сіль і перець.

Для соусу бешамель:

  • молоко 500 мл;
  • вершкове масло 30 г;
  • борошно 25 г;
  • мелений мускатний горіх 3 г;
  • сіль.

Спочатку приготуйте соус бешамель. Вершкове масло розтопіть на середньому вогні в сотейнику. Всипте борошно і, помішуючи вінчиком, швидко обсмажте на слабкому вогні до золотистого кольору.

Дуже обережно, постійно помішуючи, влийте тонкою цівкою молоко і доведіть до кипіння. Постійно помішуйте соус, щоб він не пригорів. Коли бешамель загусне, приправте мускатним горіхом і сіллю та зніміть із вогню.

Свинину наріжте тонкими скибочками. Викладіть на дошку і злегка відбийте. Цибулю та часник очистіть і дрібно наріжте. Картоплю почистіть і наріжте тонкими скибочками, як печериці.

Форму змастіть олією. Духовку нагрійте до 190-200 °C. Покладіть у форму шарами свинину, цибулю та часник. Трохи посоліть. Потім покладіть шар картоплі та грибів.

Сир натріть на крупній тертці та викладіть наступним шаром. Полийте соусом бешамель. Запікайте 45-60 хвилин, поки зверху не утвориться рум'яна скоринка.

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