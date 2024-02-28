Печиво з манки: як приготувати смачний десерт до чаю без борошна

Замість борошна для приготування цього печива використовується манна крупа. Однак це абсолютно не псує смак випічки.

Смачне печиво з манки — альтернатива традиційній випічці з борошна. Ніжне і таке, що буквально тане в роті, воно чудово підійде до чаю і для частування. Як його легко приготувати, розповіли в блозі "Кулінарія".

Печиво з манки

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

цукор — 125 г;

масло вершкове — 125 г;

джем — 1 ст. л;

кефір — 125 мл;

цедра лимона;

сіль — дрібка;

манка — 450 г;

розпушувач — 10 г;

цукрова пудра — 200 г.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці змішати яйця, цукор і олію, все добре перемішати вінчиком до розчинення цукру. Потім туди ж додати фруктовий джем і кефір. Збити масу ще раз.

Туди ж відправити цедру з одного лимона і дрібку солі, після чого потроху ввести манку, перемішуючи тісто. Додати розпушувач і знову добре перемішати.

Готове тісто, яке вийде еластичним, залишити на 10 хвилин.

З готового тіста сформувати невеликі кульки, обваляти їх у цукровій пудрі з усіх боків, викласти на деко, застелене пергаментом.

Поставити печиво в духовку, розігріту до 200 градусів, і випікати 15 хвилин.

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