Печиво з манки: як приготувати смачний десерт до чаю без борошна
Замість борошна для приготування цього печива використовується манна крупа. Однак це абсолютно не псує смак випічки.
Смачне печиво з манки — альтернатива традиційній випічці з борошна. Ніжне і таке, що буквально тане в роті, воно чудово підійде до чаю і для частування. Як його легко приготувати, розповіли в блозі "Кулінарія".
Печиво з манки
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт;
- цукор — 125 г;
- масло вершкове — 125 г;
- джем — 1 ст. л;
- кефір — 125 мл;
- цедра лимона;
- сіль — дрібка;
- манка — 450 г;
- розпушувач — 10 г;
- цукрова пудра — 200 г.
Спосіб приготування:
У глибокій мисці змішати яйця, цукор і олію, все добре перемішати вінчиком до розчинення цукру. Потім туди ж додати фруктовий джем і кефір. Збити масу ще раз.
Туди ж відправити цедру з одного лимона і дрібку солі, після чого потроху ввести манку, перемішуючи тісто. Додати розпушувач і знову добре перемішати.
Готове тісто, яке вийде еластичним, залишити на 10 хвилин.
З готового тіста сформувати невеликі кульки, обваляти їх у цукровій пудрі з усіх боків, викласти на деко, застелене пергаментом.
Поставити печиво в духовку, розігріту до 200 градусів, і випікати 15 хвилин.
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