Швидко, смачно та бюджетно: рецепт картопляної піци
Перед подачею піцу посипте зеленню. Так її смак і аромат будуть ще яскравішими.
Рецептів приготування основ для піци існує дуже багато: з різних видів тіста, лаваша тощо. Сьогодні ми пропонуємо вам приготувати картопляну піцу. Вона припаде до смаку тим, хто любить картоплю в будь-якому вигляді та небайдужий до піци. Як її зробити, розповіли в блозі "Рецепти щодня". Досить бюджетна страва виходить ситною та смачною.
Картопляна піца
Інгредієнти:
- картопля — 4 шт;
- помідор — 2 шт;
- ковбаса (сосиски) — 150 гр.
- твердий сир — 100 г;
- майонез — 2 ст. л;
- борошно — 2 ст. л;
- сіль, перець за смаком;
- зелень.
Спосіб приготування:
Картоплю помити, почистити, натерти на крупній тертці, додати яйце, дрібку солі, перець, борошно, все ретельно перемішати.
Отриману суміш викласти у формі великого млинця на пательню з рослинною олією і смажити з одного боку 10 хвилин. Потім млинець перевернути на інший бік, змастити майонезом, викласти порізаний помідор, ковбасу, зверху посипати сиром, накрити кришкою і смажити ще 10 хвилин. Під час подачі посипати зеленню.
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