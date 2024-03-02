Слимбаки по-закарпатські: що це за страва і чому її варто приготувати (відео)

Зауважте: при подачі спочатку налите в тарілку трохи грибної підливи, а потім вже викладіть слимбаки та прикрасьте зеленню.

А ви знали, що в давній українській кухні є гідна альтернатива звичайним пельменям? Так-так, і це — закарпатські слимбаки з м'ясом, тобто рулетики з тіста з м’ясною начинкою. Дуже цікава та неймовірно поживна страва, яка чудово поєднується з овочевим гарніром або грибною підливою. Отже, готуємо слимбаки і насолоджуємося.

Інгредієнти:

Для тіста —

молоко — 75 мл

вода — 75 мл + 100 мл;

дріжджі сухі — 7 г;

борошно пшеничне — 450 г (± 50 г);

яйце куряче — 1 шт.;

олія — приблизно 2-3 ст. л.;

сіль — за смаком.

Для начинки —

фарш зі свинини — 500 г;

копчена паприка, сіль та перець — за смаком.

Для грибної підливи —

печериці — 200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

вода — 500 г;

сметана —- 2 ст. л.;

олія — 2 ст. л.;

сіль та перець — за смаком.

Приготуємо спочатку опару для тіста. У посудину наливаємо теплу воду та молоко, додаємо цукор, дріжджі. Все перемішуємо вінчиком, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Опара буде готова тоді, коли з'явиться характерна дріжджова "шапка".

До опари додаємо частину просіяного борошна, яйце, олію, сіль і теплу воду. Все добре перемішуємо, потім додаємо частинами просіяне борошно, що залишилось та змішуємо тісто. Під час вимішування можете ще додати олії, тісто має стати еластичним.

Накриваємо рушником посудину з тістом та відправляємо в тепле місце на 30 хвилин.

Ще один рецепт слимбаків від Мирослави Пекарюк

Ріпчасту цибулю та печериці треба очистити, нарізати кубиком.

Ставимо каструлю або глибоку сковорідку на вогонь, додаємо олію та починаємо смажити цибулю. Щойно вона стане прозорою, додайте гриби, сіль, перець та продовжуйте смажити до готовності. Потім вилийте воду, доведіть до кипіння та вимкніть плиту. Подрібніть підливу, можна за допомогою блендера, і додайте сметану.

Для приготування начинки змішайте фарш із копченою паприкою, сіллю та перцем.

Розкатайте тісто прямокутної форми товщиною приблизно один сантиметр. Розріжте його на дві частини та рівномірно розподіліть фарш. Скрутіть кожен пласт тіста у рулет, добре защипніть шов. Візуально розділіть рулет на рівні шматочки та розріжте (цей процес схожий на приготування солодких сінабонів).

Слимбаки розкладіть у грибній підливі, зберігаючи між ними достатню відстань. Вони не мають торкатися один одного. Після цього їх треба варити на повільному вогні протягом 15 хвилин, не відкриваючи кришку. Якщо у вас обмежена кількість місця в каструлі, повторюйте цей процес доти, доки всі слимбаки не будуть зварені.

При подачі спочатку налите в тарілку трохи грибної підливи, потім викладіть слимбаки та прикрасьте зеленню.

Нагадаємо рецепт ситної страви на обід — картопляний рулет-запіканка з фаршем. Кількість інгредієнтів для рулету можна збільшувати або зменшувати залежно від того, на скільки осіб ви готуєте страву.

Раніше Фокус писав як приготувати фальшивого кролика з фаршу. Чому цю страву називають "кроликом" — неясно. По суті це велика запечена котлета. І це дуже смачно.