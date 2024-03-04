Тертий пиріг на маргарині з пісочного тіста: класичний рецепт смачного пирога

Смачна та проста випічка, а саме тертий пиріг, готується дуже просто. І це дуже смачно.

Для приготування класичного тертого пирога підійде практично будь-яке пісочне тісто на маргарині. Вибирайте якісний маргарин із приємним запахом, тому що саме він відповідатиме за смак і аромат тертого пирога. Щоб тісто добре натиралося на тертці, дістаньте маргарин із холодильника приблизно за годину до початку приготування, наріжте шматочками та дайте розм'якшити. А коли він стане м'яким, додайте в миску цукор і збийте міксером до утворення легкої маси. Рецептом поділилися на сайті Svitporad.

Також можна ароматизувати тісто ванільним цукром, тертою цедрою лимона, апельсина чи лайма, корицею або іншими спеціями на свій розсуд.

Тертий пиріг на маргарині з сиром і ягодами

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно пшеничне — 280 г;

борошно кукурудзяне — 140 г;

маргарин вершковий — 200 г;

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 10 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.

Для начинки:

сир 9% — 400 г;

цукор — 75 г;

сметана 15% — 100 г;

яйця — 4 шт;

журавлина або чорна смородина, або вишня — 300 г.

Маргарин наріжте кубиками і приберіть у холодильник до використання.

Ягоди помийте та обсушіть на паперових рушниках. Заморожені ягоди можна не розморожувати.

Розігрійте духовку до 160 °С. Дно прямокутної форми для випічки розміром 22х33 см вистеліть папером для випічки.

У велику миску просійте борошно, додайте цукор, ванільний цукор, сіль і розпушувач. Добре перемішайте вінчиком. Викладіть шматочки холодного маргарину і пальцями розітріть до утворення великої крихти — штрейзеля.

Для начинки перемішайте вінчиком або міксером яйця з цукром до отримання світлої маси. Додайте сир, сметану і ванільний цукор, ретельно перемішайте до однорідності.

Відокремте приблизно 2/3 штрейзеля і викладіть на дно форми, притискаючи пальцями. Поверх розподіліть сирну начинку, на неї насипте ягоди. Посипте штрейзелем, що залишився.

Випікайте тертий пиріг щонайменше 1 годину, охолодіть, дістаньте з форми й остудіть.

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