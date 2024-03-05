Ситно та вишукано: рецепт курчат із яблуками та виноградом

За таким самим рецептом можна приготувати й перепілок. М'ясо виходить м'яким, із кислинкою та скоринкою.

Курчата, приготовані в духовці, з рум'яною скоринкою і фруктами, — це прикраса будь-якого столу. Тож якщо ви хочете потішити та здивувати своїх рідних або готуєтеся до сімейного свята, візьміть на озброєння рецепт із блогу "Кулінарія", де розповіли, як приготувати смачнючих курчат із виноградом і яблуками.

Курчата з яблуками та виноградом

Інгредієнти:

курчата вагою 400-500 г – 3 шт;

яблука — 4-5 шт;

виноград — 300 г;

шавлія свіжа — 10 листочків;

часник — 3 зубчики;

масло вершкове — 40 г;

сіль, перець.

Спосіб приготування:

Яблука нарізати часточками. Шавлію подрібнити, залишивши три листочки.

В окремому посуді змішати розм'якшене вершкове масло, подрібнену шавлію, сіль і перець. Натерти цією сумішшю курчат усередині та зовні.

Покласти в кожну тушку яблука і по одному неочищеному зубчику часнику та зв'язати курчатам ніжки кулінарним шпагатом.

У сотейник із товстим дном укласти часточки яблук, що залишилися, і грона винограду. Зверху укласти курчат спинкою догори.

Поставити сотейник у попередньо розігріту до 190 градусів духовку та готувати 20 хвилин. Через 20 хвилин перевернути курчат, покласти на грудку по листу шавлії і запікати ще 20 хвилин.

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