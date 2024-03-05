Гречотто з грибами: як звичайну гречку приготувати нереально смачно

Назване за аналогією з різотто, стравою з рису, гречотто виходить не менш смачним. Для тих, хто не любить гречку, у цьому рецепті її смак стане справжнім відкриттям.

Якщо у вас є трохи гречки, пармезану та вершків, приготуйте гречотто. Ця дивовижна страва — альтернатива ризото, яке робиться практично так само. За такого способу приготування звичайна крупа, що злегка набридла, набуває зовсім іншого смаку. Рецептом гречотто з грибами поділилися в кулінарному блозі "Душевні рецепти".

Гречотто з грибами

Інгредієнти

печериці — 10 шт;

часник — 2 зубчики;

цибуля — 1/2 шт;

гречка — 1 склянка;

пармезан — 50 г;

вершкове масло — 1 ст. л;

оливкова олія — 1 ст. л;

вершки 33% — 200 мл;

петрушка;

бульйон — 2 склянки;

борошно — 1 ст. л;

сіль/спеції.

Спосіб приготування:

Часник почистити, дрібно порізати. Печериці порізати слайсами, цибулю — дрібними кубиками. Усі три інгредієнти обсмажити на вершковому та оливковій олії майже до готовності.

Потім туди ж додати гречку, сіль, перець, воду або бульйон і гілочку чебрецю і тушкувати, помішуючи, поки не випарується вся вода.

Прибрати чебрець, залити в пательню до гречки і грибів вершки, трохи протушкувати, потім додати пармезан і петрушку, перемішати і потримати на вогні ще хвилини три.

Перед подачею посипати гречотто тертим пармезаном і зеленню.

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