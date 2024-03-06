Сирний бісквіт: як приготувати смачну випічку

Якщо любите бісквіти, то спробуйте цей приємний десерт. І його можна використовувати як основу для торта.

Під час приготування сирного бісквіта головне дотримуватися балансу, щоб він не перетворився на сирний пиріг. Його основу складають яйця, причому білки і жовтки збиваються окремо, а потім акуратно змішуються. Сир же необхідно додавати в невеликій кількості. А якщо випікати його на водяній бані, то він краще підніметься, і вийде ніжним і пишним. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Сирний бісквіт

Інгредієнти:

6 яєць;

300 г сиру 9%;

150 г молока;

100 г цукру;

60 г борошна;

30 г кукурудзяного крохмалю;

1 ст. л. лимонного соку;

1 ч. л. ванільного цукру;

цедра половини лимона;

дрібка солі.

Білки потрібно ретельно збити, поступово додаючи цукор, до міцних піків.

В іншу ємність покладіть жовтки, додайте сир, молоко, лимонний сік, ванільний цукор і дрібку солі.

Ретельно подрібніть усе занурювальним блендером в однорідну гомогенну масу. У вас має вийти абсолютно гладка маса. Для сирного бісквіта замість сиру можна використовувати вершковий сир або рікотту, буде теж дуже смачно.

Додайте лимонну цедру та перемішайте. Борошно і крохмаль просійте. Частинами додайте їх до жовткової маси, акуратно вимішуючи на невеликій швидкості.

Після акуратно вмішайте частинами білки, за допомогою легких загортальних рухів знизу вгору.

Тісто для сирного бісквіта виходить дуже пишне і повітряне.

Підготуйте форму, яку необхідно буде поставити в іншу форму, в яку потрібно буде налити окріп, тобто зробити водяну баню. Перекладіть збите тісто у форму, акуратно розрівняйте. Поставте конструкцію в попередньо розігріту до 160 градусів духовку, і акуратно влийте окріп у зовнішню форму. Випікайте сирний бісквіт приблизно 60 хвилин.

Готовий сирний бісквіт остудіть у духовці. І вийміть із форми. Його можна доповнити збитими вершками та малиновим джемом.

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