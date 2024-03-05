Смачний домашній хліб: як спекти хліб усього з чотирьох інгредієнтів

Цей хліб готується дуже просто і швидко. І випікається у звичайній духовці.

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Це популярний рецепт хліба, який готується неймовірно просто. Рецепт придумав американський пекар Джим Лехей. У ньому всього чотири інгредієнти, включно з сіллю. Хліб виходить смачним, з тонкою хрусткою скоринкою. Рецептом поділилися на сайті Kamelena.

Домашній хліб

Інгредієнти:

400 г борошна;

350 мл води;

1,5 ч. л. солі;

0,3 ч. л. сухих дріжджів.

Борошно, сіль, дріжджі покладіть у миску і перемішайте ложкою. Влийте теплу, але не гарячу воду, знову перемішайте і залиште тісто на 12-24 години. На сайті рекомендують залишати тісто на 18 годин. Це буде оптимально.

Знадобиться товстостінна ємність, що підходить для духовки (обов'язково з кришкою). Поставте форму з кришкою в духовку, і розігрійте духовку разом із формою до 230-250 градусів.

В оригінальному рецепті тісто пропонують сформувати перед випічкою. На присипаному борошном столі зберіть тісто, що розпливається, руками в конверт, потім перекладіть на посипаний висівками або манкою рушник, і вже за допомогою рушника перекладіть у гарячу форму.

Але можна не бруднити руки, стіл і рушник. Швидко змастіть гарячу форму за допомогою пензлика шматочком вершкового масла й акуратно витрусіть туди все тісто за допомогою лопатки.

Закрийте форму кришкою, і швидко поверніть у духовку. Випікайте приблизно 30-40 хвилин, потім зніміть кришку і випікайте ще 10-20 хвилин або до золотистої скоринки.

Якщо ви хочете отримати м'якшу скоринку, загорніть готовий хліб у рушник, накрийте пакетом і залиште до повного охолодження.

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