Шоколадний торт із вишневим кремом: рецепт найсмачнішого десерту
За цим рецептом торт виходить пікантним і смачним. Він простий у виконанні.
Родзинка цього смачного торту – це вишневий крем, який чудово поєднується із шоколадом. Це торт підійде для будь-якого урочистого випадку. Рецептом поділились на сайті Zhyttia.
Інгредієнти розраховані на форму діаметром 24 см.
Шоколадний торт з вишневим кремом
Інгредієнти:
Для тіста:
- 330 г борошна;
- 60 г какао-порошку;
- 15 г розпушувача;
- 6 яєць середнього розміру;
- 1 дрібка солі;
- 16 г ванільного цукру;
- 270 г цукрової пудри;
- 150 мл молока (кімнатної температури);
- 150 г розтопленого вершкового масла.
Для крему:
- 750 г замороженої або свіжої вишні (без кісточок);
- 200 г цукрової пудри;
- 1 пляшечка (2 мл) ромової есенції (за бажанням);
- 250 г м’якого вершкового масла;
- 380-395 г згущеного молока;
- 100 мл вишневого соку.
Для глазурі:
- 70-100 г дрібно подрібнених ядер волоських горіхів;
- 100 г розтопленого шоколаду;
- 1 столова ложка соняшникової олії (без запаху).
Спочатку приготуйте тісто: змішайте борошно з какао-порошком і розпушувачем.
Яйця розбийте в глибоку миску і збийте їх з дрібкою солі і ванільним цукром до отримання пишної маси. Після додайте цукрову пудру і продовжуйте збивати міксером, поки маса не побіліє.
Вмішайте розтоплене масло і молоко.
Суміш сухих інгредієнтів просійте в миску і перемішайте міксером, поки тісто не стане однорідним і без грудочок.
Отримане тісто вилийте у форму, застелену фольгою або папером для випічки.
Випікайте в розігрітій до 175°C духовці 45-50 хвилин. Перевірте готовність за допомогою зубочистки. Потім дістаньте його з духовки і дайте повністю охолонути.
І готуйте крем. Заморожену вишню без кісточок викладіть в каструлю. Додайте цукрову пудру та ромову есенцію та перемішайте. Замість есенції можна додати дві столові ложки бренді або чайну ложку кориці.
Ставимо каструлю на вогонь. Доведіть вишні до кипіння, потім зніміть з вогню і процідіть через сито. Дайте охолонути до кімнатної температури.
М’яке масло збийте міксером до пишності. Потім додайте згущене молоко і вишневий сік і збийте крем.
Після повного охолодження розріжте корж на три кола. Виріжте у середнього коржа м’якуш в середині. І зберіть торт. Змастіть нижній корж кремом, зверху покладіть кільце для торта. Вирізаний м’якуш наріжте на дрібні кубики. Вершки, що залишилися, змішайте з відцідженими ягодами.
Частину кубиків додайте в крем і перемішайте. А з решти кубиків зробіть крихту, змішайте з невеликою кількістю вишневого соку і перемішайте із кремом.
Край кільця на торті змочіть вишневим соком, додайте крем і накрийте коржем. Нехай торт постоїть у холодильнику кілька годин. Потім покрийте його шоколадною глазур'ю з шоколаду та олії. Посипте його подрібненими волоськими горіхами.
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