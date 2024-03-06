Пиріг із лососем і броколі: як швидко приготувати смачну страву

Капуста робить смак пирога м'якшим, а заливка надає йому ніжної текстури.

Рибні пироги чомусь набагато менш популярні, ніж м'ясні, а даремно. Адже вони менш калорійні, соковиті та смачні. Переконайтеся в цьому самі, приготувавши швидкий і неймовірно апетитний пиріг із лососем і броколі за рецептом із кулінарного блогу "Мамині рецепти".

Пиріг із лососем і броколі

Інгредієнти:

тісто листкове бездріжджове;

лосось або інша червона риба;

броколі;

сир.

Для заливки:

вершки 20% — 250 мл;

яйця — 2 шт;

сіль, перець мелений, сушений часник.

Спосіб приготування:

Сиру рибу відварити в киплячій підсоленій воді близько п'яти хвилин. Потім у киплячій воді протягом трьох хвилин відварити броколі.

Тісто розкачати і викласти у форму, обрізавши краї врівень з бортиками і наколовши дно виделкою, щоб тісно знизу не пузирилося. Рибу без кісточок і капусту порізати, викласти на тісто.

Для заливки всі інгредієнти змішати і залити пиріг. Зверху посипати тертим сиром і відправити в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40-60 хвилин. Час випікання залежить від духовки. Потрібно стежити, щоб низ пирога нормально пропікся.

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