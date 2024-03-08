Коржики з дитинства: рецепт ніжної випічки

Коржики за цим рецептом виходять м’які та розсипчасті. І вони дуже смачні.

Коржики до чаю дуже легко приготувати із найпростіших продуктів. Вони виходять смачними, розсипчастими і буквально тануть у роті. Головне дотримуватись рецептури. Впораються навіть кулінари-початківці. Рецептом поділились на сайті Zhyttia.

Коржики

Інгредієнти:

яйце куряче – 2 шт;

цукор – 200 г;

олія – 100 мл;

молоко 2,5% – 80 мл;

розпушувач – 1 ч. л.

дрібка солі;

борошно — 450-500 г.

У глибоку миску в якій ви будете замішувати тісто, розбийте яйця, всипте цукор і збийте віночком до побіління маси.

Додайте дрібку солі та влийте молоко. Перемішайте допоки цукор не розчиниться.

Влийте олію і додайте розпушувач. Ще раз ретельно перемішайте тісто.

Поступово додавайте просіяне борошно і замісіть м’яке тісто, яке не липне до рук. Тісто не повинно вийти дуже крутим, воно має бути ніжним.

Тісто розкачайте в пласт товщиною 8 мм і виріжте заготовки для коржиків.

Укладіть їх на лист, застелений пергаментним папером на невеликій відстані один від одного. Зверху коржики посипте цукром.

Випікаємо коржики в заздалегідь розігрітій до 180°С духовці протягом 20-25 хвилин. Як тільки коржики підрум’яняться їх можна діставати.

Подавайте коржики з молоком, какао чи чаєм. Їх дуже зручно давати дітям до школи, або брати х собою на роботу, чи на пікнік.

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