За традиційним рецептом: як приготувати справжній червоний борщ

Рецептів смачного борщу багато. Але чого б не додати в скарбничку ще один.

Смачний борщ приготувати легко. Головне використовувати всі належні інгредієнти: м'ясо, буряк, капусту та картоплю. Звичайно, є рецепти пісних борщів, рибних та із різними сучасними додатками. Зрозуміло, що томатну пасту стали додавати не так давно, адже в старовину її не було. Рецептом смачного борщу поділились на сайті Gospodynka.

Червоний борщ

Інгредієнти:

свинина — 400 г;

вода — 3 літри;

морква — 2 шт;

цибуля — 1 шт;

буряк — 1 шт;

томатна паста — 70 г;

цукор — 1 ст. л.;

картопля — 5 шт;

лавровий лист;

капуста — 100 г;

часник — 3 зубчики;

кріп, петрушка, сіль, перець.

М’ясо свинини опустіть у холодну воду, доведіть до кипіння, першу воду злийте, помийте каструлю та м’ясо. Знов залийте водою та варіть ще одну годину.

На розігріту сковорідку з олією викладіть натерту моркву і дрібно порізану цибулю. Обсмажте до золотистості. Додайте натертий на терці буряк, та смажте ще дві хвилини.

Додайте томатну пасту, цукор та трішки водички, все перемішайте та тушкуйте 10 хвилин.

Коли м’ясо вже зварилось, дістаньте його з бульйону, додайте до нього картоплю нарізану кубиками.

М’ясо наріжте шматочками і поверніть до каструлі. Коли все закипить, знімайте піну.

Додайте зажарку та перемішайте.

Додайте лавровий лист, накрийте кришкою та на середньому вогні варіть ще 20 хвилин. Тепер додайте капусту, зніміть кришку та варіть борщ приблизно 40 хвилин.

Додайте петрушку, сіль, перець та пропущений через прес часник. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою та залиште настоятись на 30 хвилин.

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