Як брауні, але блонді: як приготувати смачний десерт

Ця випічка виходить дуже смачною: м'якою, тягучою та горіховою. Це альтернатива брауні, які зазвичай виходять дуже шоколадними.

Якщо ви куштували брауні, то напевно вам захочеться скуштувати і блонді — світлу версію шоколадного десерту. Блонді — це теж такий самий невисокий пиріг, який нарізають квадратиками, але він світлий, а не шоколадний і містить вкраплення шоколаду, горіхів тощо. На смак блонді виходять дуже смачними й оригінальними. Рецептом поділилися на сайті Portmeirion.

Блонді

Інгредієнти:

200 г борошна;

200 г цукру;

150 г масла;

2 яйця;

2 ст. л. молока;

2 ст. л. коньяку;

2 ч. л. ванільного цукру;

1 ч. л. розпушувача (з гіркою);

0,5 ч. л. солі (без гірки).

Для смаку:

120 г горіхів (волоські, кеш'ю, мигдаль);

60 г чорного шоколаду 50%;

60 г білого шоколаду.

Шоколад і горіхи порубайте ножем. Масло поріжте шматочками і розтопіть, а потім остудіть. Найкраще це робити в мікрохвильовці.

Додайте звичайний і ванільний цукор, сіль, і трохи збийте.

Додайте яйця, збиваючи після кожного. Додайте коньяк і молоко та знову збийте. Коньяк можна замінити іншим ароматним алкоголем. А якщо не хочете додавати алкоголь, додайте ще стільки ж молока.

Додайте борошно, попередньо змішане з розпушувачем. І у вас вийде густе тісто. Після додавайте горіхи та шоколад.

Підготуйте форму (25 на 25 см), застеліть її пергаментним папером і викладіть тісто, розрівнявши лопаткою.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20-25 хвилин. Не перетримайте пиріг у духовці, якщо він пересушиться, то у вас вийде коржик. Але це теж вийде смачно.

Подавайте блонді, порізаним на невеликі квадратики. Зберігайте пиріг за кімнатної температури в контейнері, що герметично закривається.

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