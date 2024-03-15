Банош із грибами та шкварками: рецепт ситної страви для всієї родини

Ситна та смачна страва стане ідеальним варіантом на обід. Гриби та шкварки зроблять її ще більш апетитною.

Банош — це в'язка кукурудзяна каша, зварена на вершках або сметані, заправлена шкварками, грибами та бринзою. Страва української національної кухні, поширена в карпатському регіоні, зокрема, належить до гуцульської кухні. Це дуже ситна страва, яка дуже добре втамовує голод. Як її приготувати, розповіла кулінарна блогерка Юлія Симончук.

Банош зі шкварками та грибами

Інгредієнти:

кукурудзяна крупа — 150 г;

сметана жирна — 200 мл;

молоко — 300 мл;

печериці — 150 г;

сало/грудинка — 150 г;

бринза — 150 г;

цибуля — 1-2 шт;

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Підсмажити сало/грудинку, вийняти шкварки і в жирі, що виділився, посмажити гриби з цибулею.

У каструлю відправити сметану з молоком, розмішати, посолити. Поставити на невеликий вогонь, щоб закипіло, і додати промиту кукурудзяну крупу. Варити до готовності крупи і густого стану. На це піде 15-25 хвилин.

Викласти банош у миску, додати гриби, шкварки і зверху посипати бринзою.

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