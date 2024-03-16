Корисні хитрощі: для чого додавати харчову соду під час смаження цибулі

Завдяки харчовій соді цибуля збереже приємний золотистий колір, а ще й просмажиться рівномірно.

Обсмажити цибулю — що може бути простішим? Проте не у всіх господинь вона виходить після смаження гарною і золотавою. Насправді є дуже простий лайфхак — досвідчені кулінари додають під час смаження цибулі трошки харчової соди. Саме вона допомагає цибулі не пересмажитися і зберегти текстуру.

Завдяки харчовій соді цибуля збереже приємний золотистий колір, а ще й просмажиться рівномірно. Сода прискорить карамелізацію цибулі, її волокна стануть м’якими і при цьому овоч зберігає всі соки. Цю хитрість можна застосовувати як при зажарці для супу, так і для використання смаженої цибулі в салатах, фарші тощо.

Як правильно додавати соду

Для початку потрібно нагріти сковороду, влити олію і відправити нарізану цибулю. Як тільки помітите, що овоч починає змінювати забарвлення і стає прозорішим — саме час додати соду.

На 300 г подрібненої цибулі потрібно взяти 1/3 ч. л. харчової соди. На смакових якостях смаженої цибулі сода жодним чином не позначиться. Навпаки, ви отримаєте карамелізований овоч з апетитним золотистим відтінком та неймовірним ароматом.

Ще один лайфхак із содою

Сода допомагає не лише при готуванні цибулі, а і м’ясних страв: вона відома як ідеальний помічник для пом’якшення яловичини та печінки.

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Робіть так: жорстке м’ясо натріть содою і залиште настоятися в холодильнику на 10-15 хвилин, після чого воно буде готове до приготування. А до печінки достатньо додати всього дрібку при обсмаженні: це позбавить її гіркоти та зробить більш ніжною текстуру страви.

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