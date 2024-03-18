Морквяний пиріг: рецепт корисної та смачної випічки

Випічка, де робиться акцент на моркві, дуже популярна. Морквяні пироги й торти не потребують великої кількості цукру.

Це чудовий пиріг до списку випічки, яка не шкодить фігурі. Тут є глазур на основі соку лимона та цукрової пудри. Якщо ви на дієті, пропускайте цей етап, готовий кекс можна прикрасити невеликою кількістю кориці або какао-порошку.

Тісто замішується на олії без запаху, це важливо. Солодкість моркви посилюють родзинки, тому кількість цукру можна значно скоротити. Рецептом поділились на сайті Shuba.

Морквяний пиріг

Інгредієнти:

Для тіста:

борошно — 175 г;

розпушувач — 15 г;

кориця мелена — 1 ст. л.;

яйця курячі — 3 шт;

цукор — 130 г;

олія — 120 мл;

морква — 180 г;

родзинки — 100 г;

цедра лимона — 20 г.

Для глазурі:

цукрова пудра — 100 г;

лимонний сік — 60 мл.

Моркву почистіть та дрібно натріть. Цедру натріть, родзинки промийте та просушіть.

Яйця збийте до пишної маси, поступово додайте цукор, продовжуючи збивати. Поступово влийте олію, збиваючи масу.

Змішайте борошно, розпушувач і корицю. Просійте суміш до яєць і обережно перемішайте лопаткою. Додайте терту моркву та перемішайте.

Додайте цедру і родзинки, знов перемішайте. Перекладіть у форму та випікайте за 180°С приблизно 35-40 хвилин.

Тим часом для глазурі поступово додайте сік до цукрової пудри, перемішайте до однорідної пастоподібної маси. Полийте кекс глазур'ю і залиште до підсихання.

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