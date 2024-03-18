Салат із квасолею без м'яса: рецепт смачного пісного салату
Сьогодні починається Великий піст, який закінчиться 4 травня. Починається піст рівно за 7 тижнів до свята Великодня та триває 48 днів — до суботи перед Христовим Воскресінням. Тож час підбирати пісне меню.
Якщо ви готуєтеся до Великодня, який цього року відзначають 5 травня, і дотримуєтеся Великого посту, то варто записати кілька смачних пісних рецептів. Виключаючи з раціону м'ясо, не варто забувати, що білок нам все-таки потрібен. Чудове джерело білка — це квасоля та горіхи. А смаку і фарб можна додати за рахунок інших овочів. За бажанням можна додати або замінити якісь продукти. Наприклад, замінити квасолю на відварений нут, а білокачанну капусту покласти замість червоної. Фокус розповість, як його приготувати.
Пісний салат із квасолею
Інгредієнти:
- 3 маленькі морквини, або одна велика;
- 3 стебла селери;
- 1 цибулина;
- 1 зелений болгарський перець;
- 1/6 невеликого качана червоної капусти;
- 1 середній варений буряк;
- волоські горіхи (за бажанням);
- 1 банка білої квасолі;
- петрушка або кінза;
- 3 ст. л. оливкової олії;
- 2 ч. л. бальзамічного оцту;
- подрібнений зубчик часнику;
- сіль, чорний мелений перець за смаком.
Наріжте маленькими кубиками моркву, селеру, цибулю, болгарський перець, буряк і червону капусту.
Квасолю з банки злийте в друшляк і промийте холодною кип'яченою водою.
Подрібніть петрушку і горіхи та додайте до інших інгредієнтів.
Приготуйте заправку. Часник подрібніть, змішайте з оливковою олією, оцтом, сіллю і перцем.
Змішайте всі нарізані овочі та полийте заправкою. Добре перемішайте. Салат готовий.
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