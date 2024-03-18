Салат із квасолею без м'яса: рецепт смачного пісного салату

Сьогодні починається Великий піст, який закінчиться 4 травня. Починається піст рівно за 7 тижнів до свята Великодня та триває 48 днів — до суботи перед Христовим Воскресінням. Тож час підбирати пісне меню.

Якщо ви готуєтеся до Великодня, який цього року відзначають 5 травня, і дотримуєтеся Великого посту, то варто записати кілька смачних пісних рецептів. Виключаючи з раціону м'ясо, не варто забувати, що білок нам все-таки потрібен. Чудове джерело білка — це квасоля та горіхи. А смаку і фарб можна додати за рахунок інших овочів. За бажанням можна додати або замінити якісь продукти. Наприклад, замінити квасолю на відварений нут, а білокачанну капусту покласти замість червоної. Фокус розповість, як його приготувати.

Пісний салат із квасолею

Інгредієнти:

3 маленькі морквини, або одна велика;

3 стебла селери;

1 цибулина;

1 зелений болгарський перець;

1/6 невеликого качана червоної капусти;

1 середній варений буряк;

волоські горіхи (за бажанням);

1 банка білої квасолі;

петрушка або кінза;

3 ст. л. оливкової олії;

2 ч. л. бальзамічного оцту;

подрібнений зубчик часнику;

сіль, чорний мелений перець за смаком.

Наріжте маленькими кубиками моркву, селеру, цибулю, болгарський перець, буряк і червону капусту.

Квасолю з банки злийте в друшляк і промийте холодною кип'яченою водою.

Подрібніть петрушку і горіхи та додайте до інших інгредієнтів.

Приготуйте заправку. Часник подрібніть, змішайте з оливковою олією, оцтом, сіллю і перцем.

Змішайте всі нарізані овочі та полийте заправкою. Добре перемішайте. Салат готовий.

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