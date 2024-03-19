Ніжний торт з яблучним кремом: простий рецепт смачної випічки

Цей торт, або пляцок ще називають "Небо в роті". Бо він неймовірно смачний.

Білий торт, який відомий в світі під "Небо в роті" складається з п’яти тонких пісочних коржів з яблучно-масляним кремом. Після приготування торту треба настоятися добу в холодильнику. І тоді він вас вразить.

Пісочне тісто для пляцка можна приготувати на вершковому маслі або на маргарині.

Яблучний крем збивається з маслом. Щоб він не розшарувався, масло має бути 82% жирності й розм’якшеним до консистенції пасти.

Для балансу смаків візьміть кислуваті яблука або додайте лимонний сік. Форму обирайте розміром 20×35 см. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.

Ніжний торт з яблучним кремом

Інгредієнти:

Для тіста:

маргарин — 375 г;

яйця курячі — 4 шт;

сметана 20% — 4 ст. л.;

борошно пшеничне — 560 г;

розпушувач – 1,5 ст. л.;

цукор — 375 г.

Для крему:

яблуко – 1,5 кг;

цукор — 300 г;

сметана — 125 г;

масло вершкове 82% — 300 г;

лимонна цедра – 0,5 шт.

Для посипки:

печиво до свого смаку.

Яйця збийте із цукром у піну. Борошно змішайте з розпушувачем та просійте. Натріть маргарин на грубій тертці. Перетріть борошно із маргарином руками у крихту. Додайте сметану кімнатної температури і яєчну масу. Вимішайте тісто спочатку лопаткою, потім руками. У вас вийде м’яке тісто, що не липне до рук.

Поділіть тісто на п'ять рівних частин і сформуйте кульки. Розкачуйте кульки між двома листами пергаменту у дуже тонкі коржі завтовшки до 4 мм.

Випікайте коржі у завчасно розігрітій духовці за температури 180°С близько 15 хвилин. Коржі мають пропектися і лише трохи зарум’янитися. Залиште їх, щоб остигали.

Тепер готуйте крем. Почистьте яблука й натріть на грубій тертці. Потушкуйте на середньому вогні впродовж 10 хвилин.

Всипте цукор, додайте сметану та перемішайте. Тушкуйте на маленькому вогні близько 45 хвилин, помішуючи. Яблука мають стати м’якими. Тоді залиште їх остигати.

М’яке вершкове масло кімнатної температури збийте до білої пухкої маси. Додавайте потрозу яблука і збивайте на малих обертах, щоб поєднати компоненти. Додайте лимонну цедру.

Розділіть крем на чотири порції.

Зберіть торт: перекладіть коржі кремом, верх посипте крихтою з печива.

Залиште пляцок за кімнатної температури на 2-3 години. Потім поставте у холодильник щонайменше на шість годин. Але через добу він стане неймовірно смачним.

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