Мафіни із замороженими ягодами: як смачно прилаштувати дари літа, що залишилися

Такі мафіни — чудовий спосіб потішити себе бюджетною та апетитною випічкою.

Любите випічку з ягодами, і у вас у морозилці знайдеться трохи заморожених дарів літа? Тоді саме час приготувати смачні мафіни із замороженими ягодами за рецептом кулінарної блогерки Яни Гординовської.

Мафіни із замороженими ягодами

Інгредієнти:

яйця — 2 шт;

молоко — 120 мл;

розпушувач — 2 ч. л;

вершкове масло — 50 г;

борошно — 250 г;

цукор — 50-100 г (за смаком);

ваніль;

ягоди + 2 чайні ложки для їхнього обкатування.

Спосіб приготування:

Дістати ягоди з морозилки, посипати їх двома чайними ложками борошна і добре розмішати.

Усі сухі інгредієнти змішати, влити молоко, додати яйця і розтоплене вершкове масло. Добре розмішати тісто і додати ягоди в борошні.

Форми наповнити тістом, як показано на вигляді. Головне — не до кінця, оскільки мафіни виростуть у розмірі.

Відправити в розігріту до 210 градусів духовку на 15 хвилин, а потім зменшити температуру до 180 градусів і випікати ще 20 хвилин.

Мафіни за бажанням можна посипати корицею з цукром (для ароматної золотистої скоринки) або горішками.

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