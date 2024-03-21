Дуже просто готувати: рецепт салату "Оксамит" з крабовими паличками
Смачний іспанський салат з доступних інгредієнтів готується просто. Треба лишень зварити картоплю та яйця.
Такий салат готують у Іспанії. І він нагадує салати шарами, які часто подають у нас на стіл в Україні на свята. Він теж збирається шарами, готується з простих інгредієнтів і виходить дуже смачним. Як його приготувати, розповіли на каналі Recetas apetitosas.
Салат "Оксамит"
Інгредієнти:
- крабові палички — 200 г;
- картопля — 2 шт;
- яйця курячі — 3 шт;
- морква — 1 шт;
- сир твердий — 100 г;
- майонез, сіль.
Крабові палички заздалегідь перекладіть з морозилки в холодильник і дайте їм розмерзнутися.
Відваріть дві середні картоплини в кожушках. І відваріть яйця круто. Тільки не варіть їх занадто довго, інакше жовток стане темним.
Візьміть тарілку, в якій збиратимете салат.
На дно натріть на велику тертку картоплю. Присоліть і покрийте майонезною сіточкою.
Зверху натріть на цю ж тертушку яйця. Присоліть і також покрийте майонезною сіточкою. Викладіть порізані крабові палички. І також промажте майонезом.
Натріть зверху твердий сир. Присоліть і покрийте майонезною сіточкою.
Зверху натріть сиру морквину і знов промажте майонезом. Прикрасьте листям петрушки. Салат готовий.
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