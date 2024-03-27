Багато кремової начинки: рецепт дуже смачних булочок
Булочка з кремом — це як торт, тільки швидше і у більшій кількості. Такі булочки точно будуть вам до смаку.
Якщо любите кремові торти, то спробуйте приготувати ці смачнючі булочки. Їх зручно брати із собою на пікнік, а до ранкової кави вони точно смакуватимуть ідеально. Рецептом поділились на сайті Gotuemo.
Булочки з кремом
Інгредієнти:
Для тіста (16 булочок):
- борошно – 3 стакани;
- молоко – 150 мл;
- цукор — 4 ст.л.;
- одне яйце;
- вода – 50 мл;
- вершкове масло – 40 г;
- дріжджі – 20 г;
- лимонна цедра – 1 ч. л.;
- дрібка солі;
- ванілін.
Для крему:
- молоко – 350 мл;
- цукор – 4 ст. л.;
- крохмаль 2 ст. л.;
- два жовтки;
- вершкове масло – 40 г;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- лимонна цедра 1 ч. л.;
- ванілін.
Спочатку приготуйте тісто. Дріжджі розведіть в теплій воді. Змішайте борошно, сіль, ванілін і цукор. Яйця збийте виделкою і з'єднайте з молоком.
В сухі інгредієнти поступово додайте розведені дріжджі та збите яйце. Замісіть тісто, додайте розтоплене вершкове масло та терту цедру.
Вимісить тісто, перекладіть в миску, накрийте рушником та поставте в тепле місце на 30 хвилин.
І готуйте крем. Крохмаль розведіть в молоці, додайте жовтки, цукор, ванілін, терту цедру лимона та поставте на невеликий вогонь. Варіть до загустіння, постійно помішуючи. Остудіть та додайте вершкове масло і сік лимона. Добре збийте.
Потім візьміть тісто та розділіть на 16 порцій
Кожну порцію розкачайте овалом, довжиною в 15 см. На краєчок покладіть крем. Закрити його тістом і з'єднайте краєчка.
Іншу частину тіста розріжте на 18 смужок та обгорніть їх навколо булочки. Те ж саме зробіть з іншим тістом та кремом.
Булочки викладіть на деко, змащене рослинною олією. Змажте жовтком, поставте в тепло на 30 хвилин. Випікайте при 160-180 градусах 15-20 хвилин. Готові булочки посипте цукровою пудрою.
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