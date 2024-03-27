Смачний ситний салат з м'ясом: рецепт пікантної страви
В цьому салаті багато м'яса. А пікантності йому надають мариновані грибочки.
Якщо шукаєте рецепт смачного м'ясного салату, який можна поставити й на святковий стіл, і просто приготувати на вечерю, то це салат вам точно сподобається. В ньому є свинина, мариновані гриби та волоські горішки. Виходить надзвичайно смачно. Рецептом поділились на сайті Gotuemo.
Салат з м'ясом
Інгредієнти:
- свинина — 300 г;
- мариновані печериці — 200 г;
- картопля (за бажанням) — 200 г;
- сир твердий — 200 г;
- яйця — 4 шт;
- сухарики домашні — 200 г;
- майонез, сіль, перець та волоські горіхи для прикраси.
Спочатку запікаємо свинину у фользі. Якщо візьмете великий шматок, то у вас буде і смачна альтернатива ковбасі. Натріть м'ясо розмарином, вичавленим часником та медом. Якщо у вас немає на це часу — відваріть її у підсоленій воді до готовності. Запікайте близько двох годин при 180 градусах у духовці.
Приготуйте домашні сухарики. Батон або просто білий хліб, або багет, ріжемо кубиками і підсушуємо в духовці до золотистої скоринки. Цікавіший спосіб — підсмажити у часниковій олії: просто у звичайну олію розчавіть зубчик часнику, — на сковорідці до золотистого кольору.
Мариновані печериці поріжте на четвертинки. Сир наріжте кубиками. Або натріть на великій тертці.
Яйця відваріть круто, остудіть та наріжте кубиками.
Змішайте в мисці всі інгредієнти: свинину, твердий сир, печериці та яйця. За бажанням можна додати варену в мундирах картоплю, порізану кубиками — так салат буде ситнішим. Посоліть, поперчіть. Перед подачею додайте сухарики, заправте майонезом та посипте подрібненими волоськими горіхами.
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