За традиційним грузинським рецептом: як приготувати суп харчо

У різних регіонах Грузії готують суп харчо по-різному. Але за цим рецептом вам не знадобиться ніяких екзотичних інгредієнтів.

Це класичний грузинський рецепт супу харчо зі звичних для нашого столу інгредієнтів. Можна використовувати яловичину, якщо хочете що б ваш суп харчо був нежирний, або баранину – харчо буде більш поживним та калорійним. Рецептом поділились на сайті Fayni Recepty.

Помідори у рецепті супу харчо додають необхідну кислинку замість аличі. Або можна використовувати чорнослив чи гранатовий сік. І не шкодуйте спецій та зелені.

Суп харчо

Інгредієнти:

500 г яловичини;

2 цибулини;

4 ст. л. рису;

500 г помідорів;

100 г волоських горіхів;

50 г кореня селери;

2 ч. л. томатної пасти;

0,50 стручка гострого перцю;

50 г вершкового масла;

лавровий лист, кріп, петрушка;

5 зубчиків часнику;

чорний перець, сіль;

спеції, хмелі-сунелі.

М'ясо ріжемо шматочками та опускаємо в каструлю з 3 літрами води. Включаємо максимальний вогонь і накриваємо каструлю кришкою. Під час закипання бульйону обов'язково прибираємо піну, що утворилася. Посоліть бульйон.

Очистіть та наріжте корінь селери. Додайте шматочки селери та стебла петрушки у бульйон. Зменште вогонь до мінімального та варіть одну годину під кришкою.

Промийте рис холодною водою, залийте водою та дайте постояти.

Після 15 хвилин варіння бульйону знімаємо з каструлі кришку та виймаємо стебла петрушки. Варимо ще 45 хвилин.

Волоські горіхи та цибулю подрібнюємо блендером – окремо одне від одного.

Томати обшпарюємо окропом, залишаємо на 2-3 хвилини та очищаємо від шкірки. Нарізаємо маленькими шматочками.

З половинки гострого перцю вичищаємо насіння, а сам перець нарізаємо тонкими смужками.

На розігрітій з вершковим маслом сковороді обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Додаємо до неї помідори. Тримаємо під кришкою 5 хвилин.

Після додаємо гострий перець, томатну пасту, чорний мелений перець, солимо та тушкуємо все разом 5 хвилин під кришкою.

Через годину варіння бульйону дістаємо з каструлі м'ясо. Додаємо шматочки яловичини у сковороду до овочів. Перемішуємо і тримаємо під кришкою на вогні ще 5 хвилин.

Додаємо засмажку до бульйону. Під кришкою доводимо до кипіння.

Кладемо рис і варимо на повільному вогні 20 хвилин.

Листя петрушки подрібнюємо та перекладаємо в невеликий посуд. До неї вичавлюємо часник і розминаємо все ложкою.

Через 10-15 хвилин варіння додаємо у каструлю хмелі-сунелі, лавровий лист, подрібнені волоські горіхи та зелень з часником. Вимикаємо газ і даємо готовому супу настоятися під кришкою ще 15 хвилин.

Традиційно, справжній суп харчо готується на спеціальній заправці тклапі – це засушене на сонці пюре зі сливи ткемалі. Якщо не маєте можливості добути тклапі, приготувати суп харчо можна з соусом ткемалі.

Хмелі-сунелі слід додавати у суп харчо, коли звариться рис. Дайте страві трохи постояти на маленькому вогні, а вже в тарілці посипайте суп харчо свіжою кінзою.

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