Хрусткі зовні, соковиті всередині: рецепт дуже смачних курячих рулетів

Рулети виходять соковитими, завдяки вершковому маслу і сиру, які використовуються як начинка.

Якщо у вас є в холодильнику кілька курячих грудок, спробуйте приготувати дуже смачні курячі рулети за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян. Вони виходять хрусткими зовні та дуже соковитими всередині. Така страва стане чудовим доповненням до будь-якого гарніру, але найсмачніше вони смакують із картопляним пюре.

Курячі рулети

Інгредієнти:

великі курячі грудки — 2 шт;

вершкове масло — 100-150 г;

сир — 80-100 г;

зелень, часник;

помідори — 1 шт;

яйце для кляру — 1 шт;

борошно, панірувальні сухарі.

Спосіб приготування:

Курячу грудку помити, осушити рушником, зрізати з кістки, розрізати вздовж навпіл кожне філе і добре відбити. Потім м'ясо посолити, поперчити, змастити товстим шаром олії, посипати сиром, зеленню і часником, покласти на краю шматок помідора і згорнути в рулет.

Обваляти кожен рулетик у борошні, потім вмочити в яйці і наприкінці обваляти в сухарях. Викласти у форму, змащену олією, і відправити в розігріту духовку на 40-50 хвилин, до рум'яної скоринки.

Подавати з гарніром і соусом на свій смак.

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