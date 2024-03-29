Свинина, тушкована з грибами в сметанному соусі: рецепт поживної страви на вечерю
Перед подачею м'ясо посипте дрібно порубаною зеленню.
Напередодні вихідних саме час побалувати домочадців смачною і ситною вечерею. Рекомендуємо приготувати свинину, тушковану з грибами в сметанному соусі, за рецептом із блогу "Консервація і кулінарія". Це апетитна страва, яку можна подавати як окремо, так і як гарнір до будь-яких круп, макаронів, картопляного пюре.
Свинина, тушкована з грибами в сметанному соусі
Інгредієнти:
- свинина — 500 г;
- печериці королівські — 300 г;
- сметана 15% — 350 г;
- олія рослинна — 1,5 ст. л;
- сіль, перець;
- цибуля зелена — 1 шт.
Спосіб приготування:
Свинину помити, висушити паперовим рушником, порізати маленькими кубиками. Печериці нарізати на чотири частини кожну.
У сковороді на сильному вогні розігріти рафіновану олію, додати м'ясо і, помішуючи, обсмажити протягом 3-4 хвилин до утворення золотистої скоринки. Додати гриби, сіль і перець.
Вогонь зменшити до середнього і, помішуючи, смажити все 8-10 хвилин, поки сік, який дадуть гриби, не випарується. Потім зменшити вогонь до мінімального, додати сметану, перемішати.
Прикрити кришкою сковорідку й обсмажувати ще 10 хвилин помішуючи. Зелену цибулю дрібно нашаткувати та посипати готову страву.
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