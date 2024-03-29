Свинина, тушкована з грибами в сметанному соусі: рецепт поживної страви на вечерю

Перед подачею м'ясо посипте дрібно порубаною зеленню.

Напередодні вихідних саме час побалувати домочадців смачною і ситною вечерею. Рекомендуємо приготувати свинину, тушковану з грибами в сметанному соусі, за рецептом із блогу "Консервація і кулінарія". Це апетитна страва, яку можна подавати як окремо, так і як гарнір до будь-яких круп, макаронів, картопляного пюре.

Свинина, тушкована з грибами в сметанному соусі

Інгредієнти:

свинина — 500 г;

печериці королівські — 300 г;

сметана 15% — 350 г;

олія рослинна — 1,5 ст. л;

сіль, перець;

цибуля зелена — 1 шт.

Спосіб приготування:

Свинину помити, висушити паперовим рушником, порізати маленькими кубиками. Печериці нарізати на чотири частини кожну.

У сковороді на сильному вогні розігріти рафіновану олію, додати м'ясо і, помішуючи, обсмажити протягом 3-4 хвилин до утворення золотистої скоринки. Додати гриби, сіль і перець.

Вогонь зменшити до середнього і, помішуючи, смажити все 8-10 хвилин, поки сік, який дадуть гриби, не випарується. Потім зменшити вогонь до мінімального, додати сметану, перемішати.

Прикрити кришкою сковорідку й обсмажувати ще 10 хвилин помішуючи. Зелену цибулю дрібно нашаткувати та посипати готову страву.

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