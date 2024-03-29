Кавові безе з гарантованим результатом

Безе — це ніжний, практично невагомий заварний білковий крем, який ідеально підходить також для прикраси кексів, мафінів, капкейків, адже чудово тримає форму.

Шукаєте легкий і простий у приготуванні десерт? Спробуйте ці кавові безе — вони сподобаються і дорослим, і дітям.

Інгредієнти:

яєчний білок — 4 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.;

цукор — 1 склянка;

розчинна кава — 3 ст. л.;

ванільний екстракт — 1 ч. л.

Розігрійте духовку до 120 градусів. Застеліть два дека пергаментним папером. Помістіть яєчні білки та сіль у велику миску. Рекомендуємо застосувати для збиття суміші електричний міксер із насадкою-вінчиком, бо потрібна висока швидкість протягом 4-5 хвилин.

Фото: unsplash.com

Додайте цукор почергово, по столовій ложці за раз, безперервно збиваючи, поки меренга не стане глянсовою, приблизно 10-12 хвилин. Лопаткою вмішайте каву та ваніль.

Фото: unsplash.com

Викладіть суміш у кондитерський мішок з великою насадкою. Видавіть 2-3 см меренги на деко. Відправте в розігріту духовку на 2 години. Потім вимкніть духовку і залиште дверцята духовки прочиненими, залишивши меренги в духовці ще як мінімум на одну годину.

Фото: unsplash.com

Дістаньте безе з духовки й зніміть з деко. Якщо вони прилипнуть, поверніть в духовку ще на 30 хвилин, щоб вони остаточно висохли. Повністю остудіть і зберігайте в герметичному контейнері, якщо не з'їсте відразу цю смакоту.

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