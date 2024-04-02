Торт без випічки з печива і фруктів: рецепт смачного десерта

Коли хочеться чогось смачненького, але домашнього, приготуйте цей торт. Духовка вам не знадобиться.

Це торт готується дуже швидко і без випічки, лише з печива і фруктів. Він простий у приготуванні, але дуже смачний, особливо з виноградом кишмиш, в якому немає кісточок. Рецептом поділились на сайті Vse Smachno.

Желатин використовуйте швидкорозчинний. Печиво – крекер вершковий, але можна взяти та шоколадний.

Торт без випічки

Інгредієнти

печиво (крекер) – 1 упаковка;

сметана 15% – 600 мл;

банани – 2 шт;

виноград – 300 г;

цукор – 150 г;

желатин – 25 г;

вода – 200 мл.

Виноград помийте, позривайте ягоди та поріжте навпіл. З бананів зніміть шкірку та наріжте кружечками.

Сметану вилийте в глибоку миску. Желатин розведіть у пів склянки гарячої води, перемішайте до повного розчинення. Влийте желатин до сметани та відразу перемішайтевручну або міксером. Додайте цукор та ще раз перемішайте.

У форму для торта викладіть шар крекерів та залийте сметаною. Зверху по одній стороні викласти виноград, а по іншій банани.

В якості форми для торта можна використати будь-яку глибоку миску чи лоток. Чудово підійде пластиковий або скляний контейнер для їжі.

Фрукти знову заливаємо сметаною, потім викладаємо крекери. Повторюємо шари, поки не закінчиться сметана.

Формуйте торт швидко, поки сметана з желатином не застигнуть.

На останній шар сметани викладіть крекери. Це буде низ торта. Торт майже готовий. Поставте його до холодильника щоб він застиг. Мінімум на шість годин, але краще на ніч.

Як буде готовий – дістаньте торт з форми. На декілька секунд занурте форму у гарячу воду і переверніть на тарілку.

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