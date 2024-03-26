Смачно та просто: рецепт віденського печива

Це печиво не менш відоме, ніж торт "Захер". Але приготувати його набагато простіше.

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Найвідомішим десертом Австрії та Відня традиційно вважають торт "Захер". Але смачне печиво приготувати ще простіше. Головна вимога — це густе варення або джем з кислинкою. Рецептом поділились на сайті Shuba.Life.

Хто вигадав рецепт цього смачного печива – невідомо. Але подавали його у місцевих кав’ярнях ще декілька століть тому. Готується воно з пісочного тіста та густим джемом, або варенням.

Віденське печиво

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

масло вершкове 73% — 220 г;

два яйця;

цукор — 150 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 5 г;

джем (наприклад вишневий) — 150 г.

Вершкове масло доведіть до рідкого стану. Додайте цукор і перемішайте, поки не розчиниться. Додайте яйця та дрібку солі і перемішайте вінчиком до однорідності. Нвеликими порціями додайте просіяне з розпушувачем борошно, поступово замішуючи тісто.

Більшу частину тіста розкачайте на деко, застелене пергаментом, з меншої частини сформуйте кулю. Поставте деко з тістом в холодильник на півгодини, які і кулю з тіста.

Після пласт тіста замастіть варенням або джемом, зверху натріть решту тіста. Випікайте 35-40 хвилин при температурі 180°С. Потім остудіть та наріжте на квадратики.

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