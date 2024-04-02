Проста та смачна: як приготувати запіканку з макаронів

Такі страви готуються дуже швидко. І ідеально підходять на вечерю.

Запіканки з макаронів готуються швидко і завжди виходять навіть у починаючих кулінарів. Подобаються такі запіканки і дітям, і дорослим. Вибирайте макаронні вироби не довгі і тонкі, а більш компактні та короткі. Рецептом поділились на сайті Vse Smachno.

Запіканка з макаронів

Інгредієнти:

макарони — 300 г;

томатна паста — 3 ст. л. або м’якоть свіжих томатів — 6 ст. л.;

фарш на ваш смак — 500 г;

сіль та спеції на смак;

молоко — 0,5 л;

рисове або вівсяне борошно — 2 ст. л.;

твердий сир — 200 г;

вершкове масло — 50 г.

Відваріть макаронні вироби у підсоленій воді. Варіть по часу стільки, скільки зазначено на упаковці. Потім злийте воду. На розігріту сковорідку налийте трохи олії та додайте фарш та томатну пасту, сіль, перець та улюблені спеції. Тушкуйте до напівготовності.

Візьміть невелику каструлю, обсмажте в ній борошно з вершковим маслом. Вливайте потроху молоко, воно має бути тепле. Далі дайте соусу закипіти та знімайте його з вогню.

Поєднайте відварені макарони з соусом та рівним шаром викладіть їх у форму для запікання.

Зверху розподіліть фарш з томатом і присипте твердим сиром. Запікайте у духовці, розігрітій до 160 градусів, поки не зарум’яниться.

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